Путин дал приказ ударить "Орешником" по Киеву: как россияне это аргументируют, — InformNapalm

Россияне могут нанести удар по Киеву "Орешником" в результате "провокаций на парадах" ко Дню победы. Аналитики рассказывают, что враг "планирует разыграть как по нотам" атаку со стороны Украины.

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Об этом пишет Международное разведывательное сообщество InformNapalm 7 мая.

"Фактически эти "провокации" и готовит сам Кремль. Вопрос только в том, смогут ли определенные случайные события и саботаж агентов на местах сорвать "симфонию", которую Москва планирует разыграть как по нотам. И в тот самый день, когда в Кремле выступили с заявлением о "перемирии" на 8-9 мая, в тот же день уже начали готовить указания на операции под чужим флагом", — пишут в InformNapalm.

По словам аналитиков, само заявление о "перемирии ко Дню победы" — это уже было одной из составляющих общего плана, которым россияне хотели создать повод для дальнейших агрессивных действий и эскалации.

"Чтобы пудрить мозги Трампу, что это не Путин, а Зеленский "не желает мира", а агрессивные действия Москвы — это типа "ответ на нарушение перемирия", которое сам Путин и объявил в единоличном порядке. Схема проста как двери и цинична, и при любом другом президенте США, она бы не сработала, но Трамп позволяет Путину водить себя за нос и соответственно Путин этим охотно пользуется", — добавили разведчики.

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Путин дал указание для удара по Киеву "Орешником"

7 мая росСМИ написали, что Москва предполагает, что Киев не примет трехдневное перемирие, объявленное ранее их президентом. А "ежесуточные атаки беспилотников на ряд российских регионов и Москву, скорее всего, продолжатся и после наступления даты начала перемирия".

По данным источников Baza, в столице РФ во время проведения парада ожидают и другие "возможные серьезные провокации со стороны Украины и готовятся к ответу".

Путин, по данным российских журналистов, уже поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности "Орешник". По предварительной информации, для этого был выбран Киев.

Путин объявил перемирие на День победы

28 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин заявил о перемирии в войне, которое якобы будет действовать с полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. Киев отверг предложение российской стороны.

Напомним, по данным InformNapalm, российские спецслужбы планируют организовать теракты в нескольких регионах России во время парадов к 80-летию Дня победы, чтобы обвинить Украину и увеличить свой мобилизационный ресурс на войну.

Также Фокус писал о том, как журналист Роман Цимбалюк прокомментировал угрозы российских пропагандистов нанести удар по Украине в случае атаки Киева по параду ко Дню победы 9 мая в Москве.