Путин объявил перемирие ко Дню победы: когда оно будет действовать, подробности

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в российско-украинской войне в дни 80-летия Дня победы.

Related video

Об этом сообщает Кремль 28 апреля.

Так, новое перемирие заработает с полночи с 7 на 8 мая до полночи с 10 на 11 мая.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-й годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", — отметила пресс-служба Кремля.

Российская сторона подчеркнула, что Киев должен последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия со стороны Украины ВС РФ "дадут адекватный и эффективный ответ", как сообщают в Кремле.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей якобы готовности к мирным переговорам без предварительных условий и "конструктивном взаимодействии с международными партнерами".

Пока реакции украинской стороны на заявления Кремля нет.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обстрел украинских городов, в частности Киева, в ночь на 24 апреля. Пресс-секретарь Путина заявил, что "пасхальное перемирие" закончилось и ВС РФ "продолжат выполнять боевые задачи".

Также Фокус писал о том, что американский сенатор Джон Кеннеди отметил, что Путин "издевается над президентом Трампом на каждом шагу". Ситуация не улучшится, пока американское руководство не продемонстрирует решимость в противостоянии Москве.