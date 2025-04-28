Путін оголосив перемирʼя до Дня перемоги: коли воно діятиме, подробиці

Президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я в російсько-українській війні у дні 80-річчя Дня перемоги.

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Про це повідомляє Кремль 28 квітня.

Так, нове перемир’я запрацює з півночі з 7 на 8 травня і діятиме до півночі з 10 на 11 травня.

"За рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-ї річниці Перемоги – з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня – російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняються усі бойові дії", — зазначила пресслужба Кремля.

Російська сторона наголосила, що Київ має наслідувати цей приклад.

У разі порушень перемир'я зі сторони України ЗС РФ "дадуть адекватну та ефективну відповідь", як повідомляють у Кремлі.

Російська сторона вкотре заявляє про свою начебто готовність до мирних переговорів без попередніх умов та "конструктивну взаємодію з міжнародними партнерами".

Наразі реакції української сторони на заяви Кремля немає.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на обстріл українських міст, зокрема Києва, у ніч на 24 квітня. Прессекретар Путіна заявив, що "великоднє перемир’я" закінчилось і ЗС РФ "продовжать виконувати бойові завдання".

Також Фокус писав про те, що американський сенатор Джон Кеннеді наголосив, що Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці". Ситуація не покращиться, доки американське керівництво не продемонструє рішучість у протистоянні Москві.