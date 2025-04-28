США готові перетворити РФ на корм для риб: Путін порушив всі дані Трампу обіцянки, — сенатор Кеннеді

Президент РФ Володимир Путін порушив усі обіцянки, які давав американському колезі Дональду Трампу. Таку заяву зробив сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

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Про це пише Fox News.

Кеннеді наголосив, що Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці". Ба більше — ситуація не покращиться, доки американське керівництво не продемонструє рішучість у протистоянні Москві.

"Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії", — вважає політик.

Зокрема, сенатор висловив скептицизм щодо надійності слів Путіна. Джон Кеннеді наголосив, що російський президент вимагає збереження контролю над окупованими територіями, заборони вступу України до НАТО та припинення допомоги Києву з боку Штатів та Європи.

До того ж, нещодавнє опитування Fox News показало, що 36% американців не схвалюють позиції Трампа щодо Росії, а 39% не оцінили його дії щодо України.

"Він (Путін, — ред.) знущався з президента Трампа на кожному кроці. Він не поважав нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти пану Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб", — додав американський сенатор.

Джон Кеннеді вважає, що потрібно "придушити Росію та задушити її".

"Інакше вони не сядуть за стіл переговорів. Я хочу врегулювання в Україні. Ми також повинні просити Європу діяти краще. Європа повинна почати оплачувати свої власні рахунки", — додав політик.

На думку сенатора, якби не американські платники податків, Путін був би вже в Парижі.

Нагадаємо, американський бізнесмен та соратника Дональда Трампа Девід Сакс закликав "не допомагати вбивати росіян". Тим часом російський ідеолог Олександр Дугін закликає готуватися до війни із США.

Також Фокус писав про те, що російське керівництво готове до прямих мирних переговорів між Україною та РФ. Москва чекає на відповідний сигнал від Києва, про що 28 квітня сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.