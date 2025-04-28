У Путіна закликають до війни із США: соратник Трампа вважає, що "росіяни їм не вороги"

Американський підприємець, автор та інвестор у фірми інтернет-технологій Девід Сакс закликав "не допомагати вбивати росіян". Тим часом ті самі росіяни "готуються" до війни із США.

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Соратник президента США Дональда Трампа залишив відповідний пост у соцмережі Х 27 квітня.

"Росіяни нам не вороги. Ми не повинні допомагати вбивати їх", — написав бізнесмен, зробивши репост уривка свіжого інтервʼю президента України Володимира Зеленського американському коментатору Бену Шапіро.

Пост Девіда Сакса набрав 11 тисяч лайків та понад мільйон переглядів.

Тим часом український активіст Сергій Стерненко прокоментував пост соратника Трампа архівними фото демонстрації американців "за мир з Гітлером".

Фото: Скріншот

Тим часом російський ідеолог Олександр Дугін закликав "продемонструвати готовність до війни проти США".

"У принципі, зараз, мабуть, у всіх відносинах було б правильно продемонструвати нашу готовність вести з США повноцінну війну, яка завершиться лише поразкою США та нашою Перемогою. Можна ще когось назвати "генералом Армагеддоном", якщо Суровікін дещо зник з поля зору", — написав Дугін.

Росіянин додав, що американський президент зневажає "слабких та несуверенних".

"А то, як на мене, всі якось розслабилися. Покличемо Сергія Караганова (радник Путіна, — ред.) і попросимо його щось прокоментувати", — зазначив Дугін.

Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років увʼязнення присудили політику за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через кордон у 2014 році.

Також Фокус писав про те, що президент Естонії Алар Каріс переповів діалог з президентом Штатів Дональдом Трампом, у якій той запевнив у близькому завершенні війни. Розмова відбулась у Римі під час похорону Папи Римського 26 квітня, де Зеленський особисто зустрівся з американським колегою.