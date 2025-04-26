"Близькі до рішення": Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирних переговорів

Президент Естонії Алар Каріс переповів коротку розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, у якій глава Білого дому запевнив у близькому успішному завершенні війни. Розмова відбулась у Римі, тому торкнулись зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про розмову з Трампом Каріс розповів естонському медіа ERR.

Президент Естонії пояснив, що під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском він стояв поруч з подружжям Трампів. Після церемонії політик встиг перекинутись кількома словами з президентом США. Зі слів глави Естонії, він попросив Трампа не виходити з мирних перегорів і у відповідь почув, що цього не станеться, ідеться у статті.

"Я поцікавився, як йде процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес продовжувався, щоб США не вийшли [з ролі посередника]. Він пообіцяв це зробити", — навело медіа слова Каріса.

Крім того, глава Білого дому встиг запевнити співрозмовника, що незабаром вирішиться питання російсько-української війни. При цьому посадовець посилався на розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яку мав кілька хвилин тому.

"[Він] сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся з Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його", — додав естонський президент.

Як з'ясувалось, Каріс встиг зачепити ще одну тему. З його слів, він нагадав Трампу про важливість "трансатлантичної співпраці" і про те, така співпраця корисна і для США. Якою була відповідь глави Білого дому, не уточнюється.

На фото, опублікованих президентом Естонії, можна побачити, що він стояв зліва від Першої леді США Меланії Трамп. Після церемонії йому вдалося наблизитись до американського президента.

Переговори щодо завершення війни — деталі

Зазначимо, 23 квітня у Лондоні відбулась зустріч українських топпосадовців з радниками з нацбезпеки Німеччини, Великої Британії та Франції. Під час зустрічі напрацювали пропозиції для Дональда Трампа щодо умов завершення війни. У документі ішлося, серед іншого, про неприпустимість визнання російськими окупованого Криму та чотирьох українських областей.

Тим часом напередодні медіа повідомили, що від візиту в Лондон відмовився державний секретар США Марко Рубіо. Як з'ясувалось, візит скасували, оскільки припустили відмову України від плану мирного врегулювання, який пропонував Дональд Трамп. У плані ішлося про визнання окупації Криму та областей України та про зняття усіх санкцій з РФ. І все це — за умови, якщо припиниться вогонь на лінії фронту. Тоді ж глава Білого дому припустив, що може вийти з переговорного процесу, оскільки бачить спротив учасників війни.

Нагадуємо, 26 квітня президент Зеленський розповів, про що говорив у Римі з Дональдом Трампом. Розмова відбулась до початку церемонії поховання Папи Римського. А під час церемонії, як помітило The Telegraph, Ватикан порушив протокол заради президента України.