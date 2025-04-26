"Близки к решению": Трамп пообещал президенту Эстонии не выходить из мирных переговоров

Президент Эстонии Алар Карис пересказал короткий разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, в котором глава Белого дома заверил в близком успешном завершении войны. Разговор состоялся в Риме, поэтому коснулись встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О разговоре с Трампом Карис рассказал эстонскому медиа ERR.

Президент Эстонии объяснил, что во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском он стоял рядом с супругами Трампов. После церемонии политик успел перекинуться несколькими словами с президентом США. По словам главы Эстонии, он попросил Трампа не выходить из мирных перегоров и в ответ услышал, что этого не произойдет, говорится в статье.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать", — привело медиа слова Кариса.

Кроме того, глава Белого дома успел заверить собеседника, что вскоре решится вопрос российско-украинской войны. При этом чиновник ссылался на разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который имел несколько минут назад.

"[Он] сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его", — добавил эстонский президент.

Как выяснилось, Карис успел задеть еще одну тему. По его словам, он напомнил Трампу о важности "трансатлантического сотрудничества" и о том, такое сотрудничество полезно и для США. Каким был ответ главы Белого дома, не уточняется.

На фото, опубликованных президентом Эстонии, можно увидеть, что он стоял слева от Первой леди США Мелании Трамп. После церемонии ему удалось приблизиться к американскому президенту.

Переговоры по завершению войны — детали

Отметим, 23 апреля в Лондоне состоялась встреча украинских топ-чиновников с советниками по нацбезопасности Германии, Великобритании и Франции. Во время встречи наработали предложения для Дональда Трампа об условиях завершения войны. В документе говорилось, среди прочего, о недопустимости признания российскими оккупированного Крыма и четырех украинских областей.

Между тем накануне медиа сообщили, что от визита в Лондон отказался государственный секретарь США Марко Рубио. Как выяснилось, визит отменили, поскольку предположили отказ Украины от плана мирного урегулирования, который предлагал Дональд Трамп. В плане говорилось о признании оккупации Крыма и областей Украины и о снятии всех санкций с РФ. И все это — при условии, если прекратится огонь на линии фронта. Тогда же глава Белого дома предположил, что может выйти из переговорного процесса, поскольку видит сопротивление участников войны.

Напоминаем, 26 апреля президент Зеленский рассказал, о чем говорил в Риме с Дональдом Трампом. Разговор состоялся до начала церемонии захоронения Папы Римского. А во время церемонии, как заметило The Telegraph, Ватикан нарушил протокол ради президента Украины.