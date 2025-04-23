Согласовали шаги: Ермак, Умеров и Сибига рассказали о шансах на мир после переговоров в Лондоне

Украинские топ-чиновники провели ряд многосторонних встреч в Лондоне и, среди прочего, встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Во время общения с Келлогом украинцы подтвердили, что и дальше поддерживают инициативы главы Белого дома Дональда Трампа. В будущем ожидается продолжение диалога.

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Фокус собрал сообщение топ-представителей Украины об итогах переговоров в Лондоне 23 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале описал встречу с Китом Келлогом. Указывается, что украинская делегация озвучила свое видение дальнейших событий. По мнению Украины, первым шагом к миру должно стать безусловное прекращение огня. Следующий шаг — переговоры о достижении "справедливого и устойчивого мира". Ермак выразил надежду, что эти идеи не противоречат инициативам Дональда Трампа и сотрудничество с США продолжится.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира", — говорится в сообщении.

Чиновник также обосновал позицию Украины. В частности, Ермак отметил, что эта позиция определяется "основами ее суверенитета и территориальной целостности".

Глава МИД Андрей Сибига в соцсети X и глава Минобороны Рустем Умеров в Facebook добавили некоторые детали к коротким тезисам Ермака. Чиновники рассказали, что состоялось минимум три раунда встреч. Первый раунд — встреча с главами МИД и Минобороны Великобритании, то есть с Дэвидом Ламми и Джоном Гили. Тема встречи — реализация 100-летнего соглашения о безопасности, заключенного между украинцами и британцами. Второй раунд — общение с советниками по вопросам безопасности трех европейских стран: с Джонатаном Пауэллом из Британии, Эммануэлем Бонном из Франции и Йенсом Пльотнером из Германии. Тема встреч — достижение мира в Украине на основе международного права и гарантий безопасности. Третий раунд — разговор с Китом Келлогом, упомянутый главой ОП.

"Украина хочет мира. Но РФ продолжает блокировать даже базовое предложение — прекращение огня. Только твердая, консолидированная позиция может заставить агрессора остановить войну", — подытожили чиновники.

В сообщениях Сибиги и Умерова есть кадры встреч в Лондоне. В частности, есть совместное фото Сибиги и Умерова с британскими коллегами. На другом фото — общение Ермака и других членов делегации с Китом Келлогом.

Переговоры в Лондоне — встреча украинцев с Китом Келлогом Фото: Андрей Ермак / Telegram Переговоры в Лондоне — фото Сибиги и Умерова с коллегами из Британии Фото: Андрей Сибига / Facebook

На страницах соцсетей Кита Келлога пока нет комментариев относительно переговоров в Лондоне 23 апреля.

Переговоры в Лондоне — детали

Отметим, 23 апреля должны были состояться переговоры в Лондоне с участием главы Госдепа США Марко Рубио, на которой украинцы, как планировалось, должны были согласиться на план американцев по завершению войны. Издание Axios привело основные пункты этого плана, согласно которому Украина отказывалась от Крыма и от оккупированных Россией территорий. Рубио отменил поездку в Лондон, написало Reuters: источники журналистов объяснили, что Белому дому не понравился отказ Киева от предложенных идей.

Между тем Bloomberg опубликовало заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс объявил, что Украине следует соглашаться на замораживание войны и "обмен территориями", иначе США выходят из переговоров.

Напоминаем, 23 апреля премьер-министр Великобритании отреагировал на"ультиматум Ди Венса" и объяснил, какие планы европейцев относительно российско-украинской войны и поддержки Украины.