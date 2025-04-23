"Сама решит": Стармер ответил на "ультиматум" Ди Венса о выходе США из переговоров

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна и дальше будет стоять рядом с Украиной, а не уйдет, как собираются сделать Соединенные Штаты Америки со слов вице-президента Джей Ди Вэнса. При этом чиновник заверил, что поддерживает усилия Белого дома в достижении мира.

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О позиции Кира Стармера, которая прозвучала после завершения переговоров в Лондоне, написало издание The Telegraph.

Издание опубликовало комментарии Даунинг-стрит, озвученные после "ультиматума Ди Венса", в котором США обещали выйти из переговоров в ответ на несогласие Украины и РФ. Стармер заявил, что украинцы должны самостоятельно определять свою судьбу. При этом топ-чиновник подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в деле достижения мира.

"Мы поддержали усилия под руководством США по обеспечению стабильного прекращения войны. В конце концов, Украина должна решать свое будущее", — привело медиа комментарий Стармера.

У министра поинтересовались, находятся ли Вашингтон и Лондон и дальше "на одной стороне". Стармер подтвердил дальнейшее сотрудничество и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Также он уточнил, что речь идет о "справедливом и длительном мире".

"Да, как я уже сказал, мы полностью поддерживаем усилия под руководством США по обеспечению устойчивого прекращения войны. Мы никогда не уйдем от Украины. Мы будем стоять рядом с Украиной, сколько потребуется", — заявил британский премьер.

Переговоры в Лондоне — детали

Отметим, 23 апреля агентство Bloomberg опубликовало позицию Джей Ди Венса относительно переговоров в Лондоне и предложений, которые подготовили США для достижения мира. Как выяснилось, чиновник заявил, что РФ и Украина должны согласиться с идеями американцев, а в противном случае — "США выйдут из переговоров". Идея США заключается в том, чтобы состоялось замораживание войны и территориальный обмен, уточнил Вэнс. После этого вице-президент США призвал россиян и украинцев к "прекращению убийств" ради "строительства лучшей жизни".

Между тем на портале Axios рассказали о плане завершения войны, созданном в Белом доме. Согласно плану, Украина должна согласиться на оккупацию Крыма, а боевые действия должны завершиться на линии фронта. Кроме того, украинцы должны отказаться от намерения вступить в НАТО, хотя им разрешается членство в ЕС. Также речь шла о Запорожской АЭС: якобы США и Украина должны ее совместно контролировать, а электричество будет идти на оккупированные Россией территории. Еще одно условие — уход россиян из Харьковской области и возможность судоходства по Днепру. С другой стороны, РФ получает Крым и оккупированные части четырех областей Украины, отмену санкций, принятых после 2014 года, экономическое сотрудничество с США.

Напоминаем, 23 апреля медиа Sky News сообщило об отмене визитов пяти глав МИД на переговоры в Лондоне. Тем временем Reuters объяснило, почему глава Госдепа Марко Рубио отменил поездку в британскую столицу.