"Требует согласиться на оккупацию": в Axios выяснили детали плана США на встрече в Лондоне, что получит Украина

В предложении США по урегулированию войны, которое представят 23 апреля в Лондоне, речь идет об отмене санкций, введенных с 2014 года, обещание, что Украина никогда не станет членом НАТО, а оккупированная ЗАЭС будет считаться объектом на украинской территории, но будет поставлять электроэнергию также в Россию. Эти и другие детали озвучили чиновники, знакомые непосредственно с планом.

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Подробности предложения Вашингтона в Лондоне рассказало издание Axios ночью 23 апреля.

Отмечается, что план был создан после того, как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе.

В Axios обнародовали ключевые элементы американского предложения.

Что получит Украина по плану Трампа

Украине предоставят в плане несколько "позитивных" предложений со стороны США:

"Надежные" гарантии безопасности, которые будут обеспечивать европейские страны, а также неевропейские государства, которые выступят единомышленниками. Зато ни слова о том, что США будут участвовать в этой "миротворческой миссии", как и не раскрыто четко деталей о том, каким образом она будет реализована;

Возвращение небольшой части Харьковщины, находящейся под российской оккупацией;

Беспрепятственное прохождение реки Днепр;

Помощь и компенсация на восстановление разрушенных объектов. Однако при этом не указано, кто будет финансировать эту помощь.

Что по плану Трампа получит Кремль

Российская сторона, согласно обнародованным деталям плана, должна получить ряд уступок:

"Де-юре" признание российского контроля над аннексированным Крымом;

"Де-факто" — признание оккупации России над почти всей Луганщиной, а также захваченными частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины;

Обещание того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, и "возможно" сможет вступить в Европейский Союз;

Отмена введенных с 2014 года санкций против России;

Углубление экономического сотрудничества между Америкой и Россией.

План также содержит несколько других важных моментов:

Запорожская атомная электростанция будет считаться "украинской территорией", однако ее будет эксплуатировать США. Полученную энергию будут поставлять как в Украину, так и в Россию;

Упоминание о соглашении по полезным ископаемым между Украиной и США, которое должны подписать на днях.

Напомним, 23 апреля в The Independent заявили, что встреча в Лондоне может стать ловушкой для Украины.

Также 22 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры с Кремлем "в любом формате".