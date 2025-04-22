Украина готова к переговорам с РФ в любом формате: Зеленский назвал условие

Украина готова сесть за стол переговоров с Российской Федерацией в "любом формате" только после прекращения огня.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.

По его словам, на переговорах в Лондоне украинская команда имеет мандат на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня, а также готовности после прекращения огня к переговорам с РФ "в любом формате".

"Мы готовы к этой стадии. Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня готовы садиться в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина может что-то, там она не может... в любом формате, потому что мы будем уже верить, что имеем результат хоть какой-то, что Россия действительно готова к реальным шагам, что это серьезные люди, серьезные шаги", — добавил президент.

Напомним, что в Лондоне в среду, 23 апреля состоится встреча Украины, Великобритании, Франции и США. На ней Соединенные Штаты Америки предложат официально признать Крым частью России и заморозить линии фронта. Союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы восстановления для страны в обмен на любые подобные территориальные уступки.

Добавим, что на пресс-конференции Владимир Зеленский также отмечал, что граждане Китая работают в России на заводе по производству оружия. Он добавил, что РФ могла украсть технологию по производству дронов путем сотрудничества с китайцами в обход официального руководства. Президент попросил Службу безопасности Украины передать указанную информацию китайской стороне.