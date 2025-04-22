РФ украла технологии: китайцы работают на российском заводе по производству дронов, — Зеленский

Украина владеет информацией о том, что граждане Китая работают в России на заводе по производству оружия.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает "Укринформ". Российская Федерация могла украсть технологию по производству дронов путем сотрудничества с китайцами в обход официального руководства.

Глава государства попросил Службу безопасности Украины передать указанную информацию китайской стороне.

"Может так быть, согласно нашей информации, что Россия украла — договорились с этими гражданами, вне договоренностей с руководством Китая — эти технологии. В информации описаны и соответствующие китайские технологии по работе над этими дронами. Я думаю, что Пекину будет это важно увидеть, как с ними их партнеры работают", — добавил Владимир Зеленский.

Кроме этого, Служба внешней разведки передаст Китаю информацию о поставках оружия РФ. Министр иностранных дел Андрей Сибига ведет соответствующую коммуникацию с посольством.

Напомним, 8 апреля в сети появились первые видео с китайскими солдатами, которые попали в плен, участвуя в войне на стороне России. Позже Владимир Зеленский рассказал, что Украине известно о 155 гражданах Китая, которые воюют на стороне РФ. Россияне вербуют китайцев через соцсети по четкой схеме, а Пекин знает о вербовке своих граждан на войну против Украин. Их подготовка к боевым действиям длится 1-2 месяца и происходит в учебных центрах на территории РФ.

Однако в Пекине сообщили, что им неизвестно о китайских гражданах, которые воюют в Украине. Тогда в Китае добавили, что страна стремится способствовать прекращению огня и мирным переговорам.