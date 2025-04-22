РФ вкрала технології: китайці працюють на російському заводі з виробництва дронів, — Зеленський

Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї.

Related video

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, повідомляє "Укрінформ". Російська Федерація могла вкрасти технологію з виробництва дронів шляхом співпраці з китайцями в обхід офіційного керівництва.

Голова держави попросив Службу безпеки України передати зазначену інформацію китайській стороні.

"Може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала — домовилися з цими громадянами, поза домовленостями з керівництвом Китаю — ці технології. В інформації описані і відповідні китайські технології щодо роботи над цими дронами. Я думаю, що Пекіну буде це важливо побачити, як з ними їхні партнери працюють", — додав Володимир Зеленський.

Крім цього, Служба зовнішньої розвідки передасть Китаю інформацію щодо постачання зброї РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга веде відповідну комунікацію з посольством.

Нагадаємо, 8 квітня у мережі з'явились перші відео з китайськими солдатами, які потрапили в полон, беручи участь у війні на стороні Росії. Пізніше Володимир Зеленський розповів, що Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Росіяни вербують китайців через соцмережі по чіткій схемі, а Пекін знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Їх підготовка до бойових дій триває 1-2 місяці та відбувається в навчальних центрах на території РФ.

Однак в Пекіні повідомили, що їм невідомо про китайських громадян, які воюють в Україні. Тоді в Китаї додали, що країна прагне сприяти припиненню вогню та мирним переговорам.