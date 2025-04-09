Проти України воюють щонайменше 155 китайців: Зеленський назвав імена перших полонених (відео)

Україні відомо про 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ. Здебільшого росіяни вербують китайців через соцмережі.

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Про це пише "Главком" з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського на закритій конференції.

За словами глави держави, є чітка схема вербування громадян КНР через соцмережі, зокрема TikTok, де поширюються рекламні ролики росіян.

Володимир Зеленський наголосив, що Пекін знає про вербування своїх громадян на війну проти України. Президент додав, що підготовка китайців до бойових дій триває 1-2 місяці та відбувається в навчальних центрах на території РФ.

"Росіяни через китайські соцмережі розповсюджують рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування – це важливо. Може, є ще і таємне. Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію, до Москви. Медичні обстеження – 3-4 доби. 1-2 місяці – навчальні центри. Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", – зазначив президент.

Зокрема, Зеленський назвав імена двох полонених-китайських громадян — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження та Чанг Ренбо 1998 року народження, пише "Суспільне".

Солдати з Китаю в полоні ЗСУ: деталі

Володимир Зеленський 8 квітня повідомив, що українські воїни взяли в полон двох солдатів з КНР, які воювали за росіян. За словами президента України, полонених китайців захопили в Донецькій області. Українські спецслужби з'ясовують усі факти, а полонені перебувають в СБУ.

Після цього голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до відомства викликали повіреного у справах Китаю, щоб він дав пояснення щодо факту участі китайських солдатів у війні.

На кого Україна готова обміняти полонених іноземців

Говорячи про північнокорейських солдат, Зеленський зазначив, що Україна готова їх обміняти лише на українських воїнів, які перебувають у російському полоні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. Ми передали такий сигнал", — заявив президент.

Нагадаємо, у США знають про захоплення у полон двох солдатів Китаю, які воювали на боці росіян у Донецькій області. Там назвали Китай "великим спонсором Росії у війні проти України".

Також Фокус писав про те, що голова МЗС Китаю Лін Цзянь 9 квітня прокоментував потрапляння в полон українських бійців громадян КНР в Донецькій області. За його словами, китайський уряд перевіряє інформацію у співпраці з українською стороною.