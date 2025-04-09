"Це ще м'яко сказано": в США відреагували на захоплення китайських солдатів в полон ЗСУ

В США знають про захоплення у полон двох солдатів Китаю, які воювали на боці росіян в Донецькій області. Китай — великий спонсор Росії у війні проти України.

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Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Ми знаємо про повідомлення, що Україна захопила двох китайських громадян, що воювали на боці Росії в Україні. Китай — великий спонсор Росії у війні в Україні", — сказала Брюс.

Вона уточнила, що Китай постачає РФ близько 80% товарів подвійного призначення, необхідних росіянам для ведення війни.

Брюс також нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між двома ядерними державами, якими є Китай і Росія, "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".

"Я думаю, що це ще мʼяко сказано", — наголосила Брюс.

Нагадаємо, 8 квітня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в Україні на боці росіян.

У цей же день МЗС України викликало для пояснень повіреного у справах Китаю.