"Это еще мягко сказано": в США отреагировали на захват китайских солдат в плен ВСУ

В США знают о захвате в плен двух солдат Китая, которые воевали на стороне россиян в Донецкой области. Китай — крупный спонсор России в войне против Украины.

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Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Мы знаем о сообщениях, что Украина захватила двух китайских граждан, воевавших на стороне России в Украине. Китай — крупный спонсор России в войне в Украине", — сказала Брюс.

Она уточнила, что Китай поставляет РФ около 80% товаров двойного назначения, необходимых россиянам для ведения войны.

Брюс также напомнила слова президента США Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между двумя ядерными державами, которыми являются Китай и Россия, "лишь углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее процветающими".

"Я думаю, что это еще мягко сказано", — подчеркнула Брюс.

Напомним, 8 апреля Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в Украине на стороне россиян.

В этот же день МИД Украины вызвал для объяснений поверенного в делах Китая.