Китайские солдаты воюют в армии РФ: поверенного по делам Китая вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины спросит у дипломата каким образом в плен ВСУ попали двое военных из Китая. Данный факт ставит под сомнение образ миротворца КНР.

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Об этом сообщил в соцсети Х глава министерства Андрей Сибига.

Украина решительно осуждает участие граждан Китая в полномасштабной войне России с Украиной, причем на стороне оккупационных сил.

"Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", — рассказал министр.

Участие китайских солдат в боевых действиях в составе российской армии ставит под сомнение заявленную Китаем позицию мира. Также подрывается авторитет Пекина как ответственного постоянного члена Совета Безопасности ООН, добавил Сибига.

Военные ВСУ взяли в плен двух граждан Китая: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные взяли в плен китайских солдат в Донецкой области. Оба воевали в составе армии РФ.

Глава государства подчеркивает, что в рядах ВС РФ воюет значительно больше граждан Китая. Украинские спецслужбы сейчас выясняют все факты, пленные китайцы сейчас пребывают в СБУ.

Напомним, пограничники Измаильского отряда взяли в плен 61-летнего россиянина. Он ходил по лесу в Сумской области около полутора суток.

Бойцам 12-й бригады спецназначения "Азов" удалось взять в плен 20 российских солдат на Торецком направлении в Донецкой области. Большую часть оккупантов уничтожили в полях.