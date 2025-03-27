Захватили в плен: двадцать бойцов ВС РФ сложили оружие перед бойцами "Азова"

По информации 12-й бригады специального назначения "Азов", около двадцати оккупантов оказались в украинском плену на Торецком направлении после неудачных штурмовых попыток.

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Основная часть российских штурмовиков, участвовавших в атаках на Торецком направлении, была уничтожена в полях и посадках. В то же время двум десяткам российских военных, которые сдались в плен, удалось выжить. Об этом 27 марта сообщила 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в фейсбуке.

В своем сообщении бригада в очередной раз обратилась к российским солдатам с четким месседжем: сдача в плен — это единственный способ сохранить жизнь.

"Добровольно сложить оружие — это единственный для россиян способ вернуться из Украины живыми и быть обменянными на украинских защитников", — сказано в сообщении.

В то же время бойцы "Азова" четко предупредили, что если российские солдаты будут продолжать вооруженное сопротивление, то 12-я бригада специального назначения "Азов" обеспечит ликвидацию вражеских целей на своем направлении.

Стоит отметить, что 27 марта DeepState сообщил об обострении ситуации в районе Лимана. Аналитики отмечают, что оккупанты смогли продвинуться в Тернах и фактически захватили этот населенный пункт.

Также Фокус писал о том, что разведчики ВСУ зашли в тыл к оккупантам и ликвидировали российского майора. Он является заместителем командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии и помог ВСУ, предоставив важную информацию о своих "коллегах".