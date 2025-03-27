Разведчики ВСУ зашли в тыл к оккупантам и ликвидировали российского майора: подробности (фото)

Российский майор, заместитель командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, помог ВСУ информацией о своих "товарищах".

Related video

Бойцы ВСУ ликвидировали российского майора и замкомбата 69-й дивизии ВС РФ. Причем сделано это было во вражеском тылу. Об этом рассказали в пресс-службе 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

"Разведчики 225-го полка ликвидировали майора — заместителя командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, 83-го мотострелкового полка, в/ч 52034. Кадровый офицер, который при жизни не сделал ничего хорошего, но после смерти стал полезным — помог нам информацией о своих "коллегах", — говорится в сообщении.

В полку добавили, что скоро могут быть хорошие новости.

Также обнародованы документы вражеского майора. 49-летний замкомбата — Ломкин Юрий Борисович родился в Казахстане, а в 2000 году получил российское гражданство. Проживал в Санкт-Петербурге. Был заместителем командира батальона 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 83-го мотострелкового полка (в/ч 52034).

Напомним, что 26 марта сообщалось, что в Торецке украинские защитники из нескольких подразделений успешно сорвали очередную попытку ВС РФ прорваться и закрепиться на окраинах. Небольшая группа российских штурмовиков отправилась в атаку, но вместо успешного штурма оказалась под огнем украинских сил.