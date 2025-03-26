Сорвали попытку штурма: ВСУ феерично уничтожили оккупантов возле Торецка (видео)

Российские войска оказывают давление на украинских защитников, однако у защитников получилось остановить попытки врага закрепиться на окраинах города.

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В Торецке продолжаются ожесточенные бои с российскими войсками. Украинские защитники успешно противостоят врагу и сорвали очередную попытку оккупантов закрепиться в окрестностях города. Об этом 26 марта сообщила в телеграмме оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

В группировке войск сообщили, что украинские защитники из нескольких подразделений успешно сорвали очередную попытку врага прорваться и закрепиться на окраинах. Отмечается, что небольшая группа российских пехотинцев отправилась в атаку, но вместо успешного штурма оказалась под огнем украинских сил.

По имеющейся информации, разведчики подразделения "Гюрза" батальона беспилотных систем обнаружили группу российских военных еще на подходе к позициям. После этого вражеская пехота разделилась, и первая тройка военных отправилась в атаку.

"Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы из двух бригад. При этом операторы дронов не давали врагу перегруппироваться сбросами с БпЛА", — указано в сообщении.

В ОСУВ сообщили, что после боя единственный уцелевший оккупант попытался убежать, однако его быстро остановила пулеметная очередь.

Стоит напомнить, что в СМИ появилось видео, где оккупанты на самокатах штурмуют позиции ВСУ. Группу российских военных заметили на легкой технике в районе Успеновки в Донецкой области.

Также Фокус писал о том, что Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями сообщила, что украинские защитники уничтожили российского чемпиона Александра Работницкого. Он был серебряным призером Паралимпиады-2020.