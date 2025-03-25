ВСУ ликвидировали российского чемпиона Работницкого: какие еще спортсмены РФ умерли на войне (фото)

Спортсмен пошел на войну против Украины добровольцем. Он умер 23 марта.

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31-летний российский серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий погиб на войне против Украины. Об этом сообщила Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Его ликвидировали ВСУ 23 марта 2025 года. Работницкий пошел на войну против Украины добровольцем.

Александр Работницкий

На Паралимпиаде в Токио россиянин стал серебряным призером в беге на 1500 метров в категории Т20 (спортсмены, имеющие нарушения интеллекта).

Работницкий получил три золотых, серебряную и бронзовую награды чемпионатов мира. Оккупант становился чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы, трехкратным чемпионом Европы в закрытых помещениях. На его страницу в Instagram подписано всего чуть больше четырех сотен человек.

Погибшие российские спортсмены на войне

Работницкий стал одним из самых титулованных оккупантов, который был ликвидирован за время полномасштабного вторжения. Среди таковых также был бывший хоккеист ХК "Сокол-99", Евгений Константинов, который был уничтожен во время операции в Курской области в марте 2025 года.

В конце декабря 2024 года на войне погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, участник чемпионата Европы 2004 года. До этого он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за хранение крупной партии наркотиков, но отправился в зону боевых действий после частичного отбытия наказания.

В январе стало известно о смерти 28-летнего воспитанника гандбольного клуба "Пермские Медведи" Ильи Кожевникова.

Напомним, по каким объектам нельзя бить во время перемирия.

Также Фокус писал о боях в Белгородской области по состоянию на 25 марта.