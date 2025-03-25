НПЗ на первом месте: РФ озвучила список объектов, по которым нельзя бить во время перемирия
Мораторий на удары по энергетике начал действовать с 18 марта, написали на портале Кремля. Указывается, что россияне выйдут из моратория, если будет нарушение перемирия.
Власти Российской Федерации опубликовали список объектов из сферы энергетики, которые подпадают под мораторий во время перемирия в Украине. На первой позиций списка оказались нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные хранилища. Список разместили на портале президента Владимира Путина.
Публикация Кремля появилась 25 марта в 20:45 (по Киеву), через несколько часов после завершения второго раунда переговоров США и Украины в Эр-Рияде. Россияне сообщили, что список согласовали между собой россияне и американцы, а о позиции украинцев не упоминают. В последнем абзаце указано, что мораторий начал действовать 18 марта 2025 года. Кроме того, Москва отметила, что мораторий отменяется, если кто-то из сторон его нарушил.
Список объектов в Украине и РФ, которые подпадают под энергетическое перемирие:
- нефтеперерабатывающие заводы;
- хранилища нефти и газа, насосные станции;
- электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, другие объекты производства и передачи электроэнергии;
- атомные станции;
- дамбы электростанций.
На портале президента Украины Владимира Зеленского нет списка объектов для энергетического перемирия. Также о нем не упоминается на портале Белого дома, на котором 25 марта опубликовали "Результаты встречи экспертных групп США и Украины [России] по Черному морю 23-25 марта" — украинскую и русскую версии.
Перемирие в Украине — детали
Отметим, 25 марта Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, во время которой объявил о достижении перемирия на российско-украинской войне. По словам главы государства, перемирие начнется после того, как Вашингтон опубликует сообщение о переговорах. Президент перечислил пять условий Украины и пояснил, что РФ имеет собственную версию пятого пункта. Согласно позиции Украины, наступает режим тишины для ударов в море и по энергетике, "третьи" страны налаживают мониторинг (не известно, что это за страны и как они будут действовать), продолжится работа над мирным соглашением. Кроме того, украинцы хотят вернуть домой пленных военных, гражданских и детей — это пятый пункт. При этом россияне не упомянули о пленных, зато требуют отменить санкции на банк и на экспорт удобрений. Кремль отдельно подчеркнул, что перемирие начнет действовать, если санкции отменят.
Напоминаем, 24 марта Каспийский трубопроводный консорциум пожаловался на невозможность транспортировки нефти РФ в порт Новороссийска. Ранее агентство Reuters подсчитало, какие мощности потеряла РФ в результате воздушных атак Украины.