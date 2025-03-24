Восстановить невозможно: БПЛА полностью разрушили две ключевые нефтеперекачивающие станции РФ

В 2025 году дроны трижды атаковали нефтепровод, который транспортировал нефть из Казахстана в Новороссийск, рассказали россияне. Указано, что пострадали владельцы трубопровода — компании из США.

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который транспортировал нефть на терминалы Новороссийска, пожаловался на разрушительные последствия атаки беспилотников на две нефтеперекачивающие станции (НПС). Как заявила пресс-служба консорциума, хоть станции и ремонтируют, но восстановление будто бы невозможно. Заявление о последствиях воздушной атаки появилось в Telegram-канале компании.

Пресс-служба ТЦК подтвердили удары беспилотников со взрывчаткой по станциям "Кропоткинская" и "Кавказская", которые качали нефть по трубопроводу из Казахстана и РФ в Новороссийск в Краснодарском крае. Последствия атак: сначала уменьшились потоки нефти, которые шли через "Кропоткинскую", а после уничтожения "Кавказской" транспортировка полностью прекратилась. Россияне сообщили, что занимаются ремонтом. Отдельно отмечается, что транспортировку восстановить не смогут.

"После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки в год из указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская", в ближайшем будущем будет невозможен", — говорится в сообщении компании ТКТ.

Удары по РФ — как проходит трубопровод КТК Фото: Из открытых источников

Также указано, что в 2025 году состоялось три атаки. Первая атака — 18 февраля: целью была НПС "Кропоткинская". Как заверила компания, насчитали семь дронов, внутри которых была взрывчатка и мелкие металлические поражающие элементы. Вторая атака состоялась 19 марта: цель — НПС "Кавказская", которая подавала нефть марки CPC Blend в трубопровод КТК. Третья атака — в ночь на 24 марта: целью вновь стала станция "Кропоткинская". Относительно последнего удара отмечается, что все дроны якобы сбили средства ПВО ВС РФ, но обломки упали на железнодорожные пути возле НПС "Кавказская".

В заметке озвучили мощности станции "Кавказская": 130 тыс. тонн нефти в месяц и 1,51 млн тонн в течение 2024 года. ТКТ объяснил, что из-за остановки станций потеряют деньги компании РФ, Казахстана и США. На портале консорциума указано, что американская компания — это Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15% акций), а также LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Удары по РФ — жалоба на атаку на нефтеперекачивающую станцию Фото: Скриншот Удары по РФ — КТК о трех атаках дронов в Краснодарском крае Фото: Скриншот

О ночной атаке дронов Сил обороны написало Минобороны РФ в Telegram-канале. Российское командование утверждало, что удар произошел в 2 ч. 24 марта Средства ПВО якобы перехватили ударный БПЛА в 7 км от нефтеперекачивающей станции, но обломки повредили "объект энергетической инфраструктуры". Генштаб ВСУ пока не подтвердил ночную атаку на военный объект ВС РФ.

Удары по РФ — детали

Отметим, Фокус писал об атаках беспилотников, на которую пожаловалась компания КТК, на 25% принадлежащая россиянам. Например, 19 февраля в районе "Кропоткинской" слышали около 20 взрывов. Источники журналистов в Силах спецопераций ВСУ сообщили, что удар нанесла стая украинских дронов. После атаки на станцию россияне были вынуждены транспортировать нефть в обход. 19 марта загорелось на станции "Кавказская". Как уверяли российские власти, площадь возгорания достигла 1,7 тыс. кв. м.

Напоминаем, 21 марта состоялся очередной налет дронов на РФ и было громко в Ростове, жаловались россияне.