Атака на Ильский НПЗ и станцию "Кропоткинская" в РФ: всего раздалось до 20 взрывов, — источники Фокуса

По словам источников в спецслужбах, украинские дроны поразили важные нефтяные предприятия в РФ. Ильский НПЗ перерабатывает 6,6 млн тонн нефти в год и работает на оборонную сферу.

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Украинские дроны удачно отработали по российским нефтяным предприятиям. Взрывы в Краснодарском крае стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины (СБУ) и Сил спецопераций ВСУ, рассказали источники Фокуса в спецслужбах.

БПЛА атаковали сразу два важных предприятия, работающих на российский ВПК — Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Кропоткинская".

В районе Ильского НПЗ слышали не менее 20 взрывов, после этого на заводе начался пожар. Ильский НПЗ включает в себя шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале 2024 года дроны СБУ также атаковали данный завод и повредили установку первичной переработки нефти за 50 млн долларов.

Вторая успешная цель украинских беспилотников — НПС "Кропоткинская". Это крупнейшая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" в России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Нефть перекачивают в обход этой станции.

"Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции России являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики России, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям", — рассказал собеседник.

Напомним, 13 февраля дроны атаковали город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Силы ПВО отражали "массированной атаку" на город, говорили очевидцы.

В этот же день взрывы раздавались в Липецкой области, под удар попал местный металлургический комбинат.