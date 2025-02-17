Атака на Ільський НПЗ і станцію "Кропоткінська" в РФ: загалом пролунало до 20 вибухів, — джерела Фокусу

За словами джерел у спецслужбах, українські дрони вразили важливі нафтові підприємства в РФ. Ільський НПЗ переробляє 6,6 млн тонн нафти на рік і працює на оборонну сферу.

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Українські дрони вдало відпрацювали по російських нафтових підприємствах. Вибухи в Краснодарському краї стали результатом спільної роботи Служби безпеки України (СБУ) і Сил спецоперацій ЗСУ, розповіли джерела Фокусу в спецслужбах.

БПЛА атакували одразу два важливих підприємства, що працюють на російський ВПК, — Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) і нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Кропоткінська".

У районі Ільського НПЗ чули щонайменше 20 вибухів, після цього на заводі почалася пожежа. Ільський НПЗ включає в себе шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. У лютому 2024 року дрони СБУ також атакували цей завод і пошкодили установку первинної переробки нафти за 50 млн доларів.

Друга успішна ціль українських безпілотників — НПС "Кропоткінська". Це найбільша станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" в Росії. Унаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели з експлуатації. Нафту перекачують в обхід цієї станції.

"Нафтові заводи і нафтоперекачувальні станції Росії є цілком законними цілями. Вони не тільки працюють на оборонку Росії, забезпечують паливом ворожі війська, але важливі для економіки Росії, яка фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам", — розповів співрозмовник.

Нагадаємо, 13 лютого дрони атакували місто Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Сили ППО відбивали "масовану атаку" на місто, говорили очевидці.

Цього ж дня вибухи лунали в Липецькій області, під удар потрапив місцевий металургійний комбінат.