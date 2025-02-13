Дроны атаковали Липецкую область: вероятно, под ударом был металлургический комбинат (видео)

Липецкая область попала под атаку дронов этой ночью: в областном центре были слышны звуки взрывов, местные каналы сообщали об исчезновении электроэнергии в городе и активной работе ПВО.

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Ночью 13 февраля Россию массово атаковали украинские беспилотники. Взрывы раздавались в частности в Липецкой области, где, по предварительной информации, под удар попал местный металлургический комбинат. Также местный губернатор Игорь Артамонов сообщил об атаке по Липецкой станции аэрации. Фокус собрал информацию о ночных ударах по России.

Около 3 ночи губернатор края сообщил о массовой атаке. В области объявили воздушную тревогу и "красный уровень опасности".

Буквально после этого в городе начали сообщать о первых взрывах. Также активно работала система противовоздушной обороны.

Скриншот | сообщение губернатора

Через некоторое время Артамонов написал в своем Telegram-канале о том, что в городе Липецке исчез свет во многих районах. Он добавил, что местные энергетики работают и "переподключают потребителей".

Скриншот | сообщение губернатора

Вскоре губернатор области написал о первых последствиях ночной атаки БпЛА. Он сообщил о том, что якобы дроны были сбиты, а обломки от сбивания попадали на местную станцию аэрации. В результате этого есть одна пострадавшая.

Скриншот | сообщение губернатора

Также обломки, по словам губернатора, попадали на территорию двух частных жилых домов.

Однако в украинских Telegram-каналах, в частности в паблике Андрея Цаплиенко, сообщили о том, что под атакой на самом деле был местный металлургический комбинат. Соответствующее видео атаки также распространяют в Telegram-каналах.

Также в сети предполагают, что под атакой мог быть местный тракторный завод. Сообщили о том, что взрывы раздавались в городах Грязи и Елец, которые также расположены в Липецкой области. Там местные жители слышали по меньшей мере 10 звуков взрывов.

Напомним, ночью 11 февраля украинские дроны атаковали крупный Саратовский НПЗ. После попадания стало известно о пожаре, вскоре Генштаб подтвердил попадание по промышленному объекту РФ. Атака стала частью ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам России.

Также 11 февраля украинские беспилотники атаковали российские военные аэродромы Миллерово и Энгельс. В районе аэродрома Миллерово было зафиксировано тогда не менее 20 ударных БпЛА, было падение обломков в результате атаки и разрушения, сообщал Фокус.