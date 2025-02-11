Топлива не будет: дроны атаковали Саратовский НПЗ, после ударов вспыхнул пожар (видео)

Ночью под атаку беспилотников попал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области: россияне сообщают о взрывах, активной работе ПВО, а также распространяют видео пожара, который вспыхнул на месте.

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11 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированную атаку беспилотниками по России: взрывы раздавались сразу в нескольких областях, в частности в Саратовской. Там расположен мощный нефтеперерабатывающий завод, на котором, среди прочего, выпускают авиационный керосин — топливо для самолетов. Фокус собрал информацию о ночной атаке по этому предприятию.

В Саратовской области объявлена воздушная тревога: местные каналы распространяли информацию о движении беспилотников.

Вскоре в пабликах сообщили о звуках работы противовоздушной обороны и о громких взрывах в разных районах области, в частности возле нефтеперерабатывающего завода. Там после взрывов начался масштабный пожар, россияне сообщили о "повреждении промышленного предприятия", однако пока не уточнили, о каком именно предприятии идет речь.

"Силами ПВО ликвидирован БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы", — пишут в местном Telegram-канале.

Также россияне пишут, что жертв в результате атаки нет.

Пока что официальной информации от украинских источников о поражении завода нет.

Отметим, что украинские дроны не впервые атакуют НПЗ в Саратовской области. Ранее Фокус публиковал фото последствий ударов БпЛА по заводу: на них видно, что вместо нескольких цистерн с топливом на местах поражения образовались черные пятна. Такая атака произошла ночью 14 января.

Добавим, что ночью 11 февраля украинские дроны также атаковали Ростовскую область: там было зафиксировано не менее 20 ударных беспилотников. Взрывы прогремели возле местного аэродрома Миллерово. Также параллельно под атакой оказался военный аэродром "Энгельс-2", где были слышны звуки взрывов и работала ПВО.

ВСУ продолжают наносить удары по стратегическим объектам России, которые работают на обеспечение войны. Так, ночью 10 февраля был атакован Краснодарский край, где целью стал мощный нефтеперерабатывающий завод.