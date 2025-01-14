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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Минус горючее для Ту-95 и Ту-160: спутник показал последствия удара по Саратовскому НПЗ (фото)

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Фото: Скрин видео | Силы обороны взорвали резервуары с горючим на Саратовском НПЗ

Силы обороны добрались до резервуаров с горючим Саратовского НПЗ, расположенного в 700 км от Украины. На фото из космоса видны черные пятна вместо цистерн.

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Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), по которому в ночь на 14 января ударили Силы обороны, потерял минимум два резервуара с горючим. На спутниковом фото видны почерневшие выгоревшие площадки у точка, в которых раньше белели гигантские цистерны. О последствиях украинской атаки на военный объект РФ проект "Схемы" рассказал в Telegram-канале.

В канале "Схем" вечером 14 января появилась публикация, в которой говорилось о последствиях прилетов по Саратовскому НПЗ. Фото стратегических объектов в высоком разрешении получены от компании Planet Labs. Одно изображение сделано 7 декабря, и на нем видно около 23 больших белых резервуаров. На втором фото, сделанном 14 января, — вместо двух резервуары виднеются черные выгоревшие пятна. В заметке подытожили, что, вероятно, россияне потеряли минимум две цистерны с горючим.

Удар по РФ, Саратовский НПЗ, фото, 7 декабря Fullscreen
Удар по РФ — резервуары Саратовского НПЗ 7 декабря
Фото: Схемы
Удар по РФ, Саратовский НПЗ, фото, 14 января Fullscreen
Удар по РФ — резервуары Саратовского НПЗ 14 января
Фото: Схемы

"Схемы" отмечают, что рядом с НПЗ — военная авиабаза "Энгельс-2", с которой регулярно взлетают самолеты Ту-95 и Ту-160 для бомбардировки Украины. Медиа NV тем временем написало, что на этом нефтеперерабатывающем заводе, среди прочего, выпускают авиационный керосин — топливо для самолетов.

На спутниковых фото можно увидеть точные координаты местности, до которой добралась Украина — 51° 27′ 08″ N, 45° 56′ 44″ E. Указанная точка расположена почти в 700 км от украинской границы

Удар по РФ, Саратовский НПЗ, расстояние Fullscreen
Удар по РФ — какое расстояние до резервуаров Саратовского НПЗ
Фото: Google Maps

Удар по РФ — детали атаки ВСУ

Отметим, в ночь с 13 на 14 января российские губернаторы, которые возглавляют области рядом с Украиной, предупредили об угрозе воздушной атаки украинцев. Вечером в сети появились первые кадры вспышек в районе Брянского химического завода в населенному пункте Сельцо. Местные жители насчитали от 10 до 30 прилетов, и при этом утверждали, что Силы обороны били ракетами ATACMS.

Ночью россияне информировали о взрывах в ряде областей РФ рядом со стратегическими объектами. Утром 14 января аналитики назвали предприятия, которые могли попасть под удар: Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов на аэродроме "Энгельс-2" (хранили ФАБы, КАБы, крылатые ракеты) и НПЗ в Саратовской области, Брянский химзавод (производит снаряды для РСЗО "Град", "Торнадо-С", "Смерч" и фугасные авиабомбы), "Казань Оргсинтез" в Республике Татарстан (продукция для БТР и БМП).

Между тем на основе сообщений в росСМИ установили, что взрывалось в 11 регионах России. В частности, было громко также в Ростовской и Тульской областях. Украинское командование подтвердило успешную отработку по военным целям на российской территории.

Напоминаем, 14 января источники Фокуса назвали все объекты ВС РФ, до которых долетали украинские средства поражения в ночь на 14 января.