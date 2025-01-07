ВСУ ударили по командному пункту российской морской пехоты: детали от Генштаба (карта)

Силы обороны ударили по командному пункту ВС РФ. Под ударом оказалась вражеская 810 ОМБр, бойцы которой уже не раз становились целью атак и пополняли потери России.

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7 января Вооруженные силы нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Объект расположен в районе населенного пункта Белая в Курской области РФ.

Слобода Белая на карте боевых действий Фото: Deep State

"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории российской федерации. Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", — отметили в Генштабе.

Во вражеском Минобороны опубликовали сводку о "ходе отражения попытки вторжения ВСУ" в Курской области, но об ударе по командному пункту там речь не идет. Зато россиян заверили в "продолжении разгрома формирований ВСУ".

Напомним, российской 810-й бригаде не впервые достается от Сил обороны. В частности, 2 января в селе Ивановское в Курской области прогремели взрывы. Губернатор уверял, что пострадали исключительно мирные гражданские объекты, на кадрах с места событий зафиксирован военный транспорт. В ЦПД заявили об успешном ударе по врагу и значительных потерях у 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

Еще раньше, 25 декабря, Стратегическое командование ВСУ заявляло об ударе по пункту управления 810 ОМБр ВС РФ в городе Льгов в Курской области. Отмечалось, что вражеские силы были размещены в заброшенном гражданском здании.