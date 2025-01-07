ВСУ продвигаются на запад от Суджи и закрепляются на новых участках, — Згурец (видео)

Военный эксперт отметил важность операции в Курской области на дальнейшую дипломатическую ситуацию и напомнил о значительных потерях ВС РФ на этом направлении фронта.

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Силы обороны Украины продвинулись на северо-запад от Суджи и закрепляются на новых участках. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас наши войска, вероятно, закрепляются на новых участках, где они продвинулись на северо-запад от Суджи", — отметил Сергей Згурец.

Он отметил, что боевые действия в Курской области продолжают привлекать внимание международного сообщества. В частности, важность участка этого участка фронта в контексте возможных переговоров с Россией отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, ситуация на Курщине имеет значительное влияние на дальнейшие дипломатические шаги.

По мнению директора Defense Express, враг будет пытаться усилить давление на украинские подразделения, которые проводят контратакующие действия. Поэтому этот участок будет оставаться одним из самых сложных и важных.

Военный эксперт также добавил, что украинские БТРы эффективно уничтожают российскую пехоту, которая находится в боевых линиях. Сергей Згурец отметил, что зарубежные эксперты отмечают высокий уровень интеграции технологических средств Вооруженных Сил Украины, в частности в использовании системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Также украинская армия активно использует дальнобойные системы для блокирования поставок резервов противника в Курскую область. То есть сейчас происходит интеграция возможностей Вооруженных Сил Украины в рамках контратакующих действий в Курской области", — резюмировал специалист.

Сергей Згурец вспомнил также о потерях врага в Курской области. В целом, по информации Генерального штаба, по состоянию на 6 января, в результате боевых действий на Курщине противник понес значительные потери — всего 38 тысяч человек убитыми и ранеными, из них 15 тысяч погибшими.

Напомним, 5 января стало известно о внезапном наступлении ВСУ в Курской области. Позже сообщалось о движении украинской армии на северо-восток от Суджи. По состоянию на 7 января ВСУ продвинулись в трех точках в Курской области.