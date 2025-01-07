ЗСУ просуваються на захід від Суджі та закріплюються на нових ділянках, — Згурець (відео)

Військовий експерт відмітив важливість операції в Курській області на подальшу дипломатичну ситуацію та нагадав про значні втрати ЗС РФ на цьому напрямку фронту.

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Сили оборони України просунулись на північний захід від Суджі та закріплюються на нових ділянках. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі наші війська, ймовірно, закріплюються на нових ділянках, де вони просунулися на північний захід від Суджі", — відмітив Сергій Згурець.

Він зазначив, що бойові дії в Курській області продовжують привертати увагу міжнародної спільноти. Зокрема, важливість ділянки цієї ділянки фронту в контексті можливих перемовин з Росією зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен. На його думку, ситуація на Курщині має значний вплив на подальші дипломатичні кроки.

На думку директора Defense Express, ворог буде намагатись посилити тиск на українські підрозділи, які проводять контратакувальні дії. Тому ця ділянка залишатиметься однією з найскладніших і найважливіших.

Військовий експерт також додав, що українські БТРи ефективно знищують російську піхоту, яка перебуває в бойових лініях. Сергій Згурець наголосив, що закордонні експерти відзначають високий рівень інтеграції технологічних засобів Збройних Сил України, зокрема у використанні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Також українська армія активно використовує далекобійні системи для блокування постачання резервів противника до Курської області. Тобто зараз відбувається інтеграція можливостей Збройних Сил України в рамках контратакувальних дій у Курській області", — резюмував фахівець.

Сергій Згурець згадав також про втрати ворога в Курській області. Загалом, за інформацією Генерального штабу, станом на 6 січня, внаслідок бойових дій на Курщині противник зазнав значних втрат — загалом 38 тисяч осіб убитими та пораненими, з них 15 тисяч загиблими.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо про раптовий наступ ЗСУ в Курській області. Пізніше повідомлялось про рух української армії на північний схід від Суджі. Станом на 7 січня ЗСУ просунулись в трьох точках в Курській області.