Наступ ЗСУ у Курській області: де відбуваються бої, та чи захопили російські населені пункти (мапа)

Зранку російські медіа повідомили про наступ ЗСУ на хутір Бердин біля Суджі. У зведенні Генштаба ЗСУ повідомили про 42 боєзіткнення в Курській області. В Міноборони РФ підтвердили атаку та зазначили, що бої тривають.

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Вранці в неділю 5 січня розпочався новий наступ ЗСУ в Курській області: російський волонтер й ексрадник губернатора області Роман Альохін заявив про рух української армії на північний схід від Суджі. Пізніше початок наступу підтвердив у соцмережах голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фокус зібрав усе, що наразі відомо про просування українського війська на Курщині.

Про новий наступ ЗСУ на Курському напрямку повідомили росЗМІ

За інформацією російських медіа, Сили оборони України ведуть наступ на місто Суджа та в напрямку села Велике Солдатське.

Ексрадник губернатора області Роман Альохін повідомив уранці 5 січня, що ЗСУ впритул підійшли до хутора Бердин Великосолдатського району Курської області та розпочали стрілецькі бої, а пізніше повідомив також про наступ на Кореневському напрямку.

Також Альохін зазначив, що райони атаки ЗСУ "щільно накрили РЕБом", що унеможливило для росіян використання дронів та дозволило українським бійцям вільно рухатися російською територією.

РосЗМІ пишуть про наступ ЗСУ на хутір Бердин біля Суджі Фото: DeepState

Про бої в районі Бердина писав також російський пропагандистський Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Російський паблік "Военный Осведомитель" повідомив, що ЗСУ наступають уздовж траси 38К-004 в напрямку Бердина та Великого Солдатського, а також на село Пушкарне на річці Конопелька.

Російські пабліки повідомляють про наступ ЗСУ на села Пушкарне та Велике Солдатське Фото: Telegram

Наступ українських бійців прокоментував воєнний кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц. Він підтвердив, що ЗСУ активно рухається в напрямку Великого Солдатського, наступаючи малими групами під прикриттям танків і ББМ на Новоіванівку на заході та на Бердин на сході. За його припущеннями, інформаційне висвітлення наступу з боку української влади може свідчити про те, що це буде не основним ударом, іншого удару він очікує з Шосткинського району Сумської області.

У пропагандистському Telegram-каналі Mash написали, що за даними їхніх воєнкорів ЗСУ наступають у кількості 2 тисяч осіб, в крім Великого Солдатського рухаються також у бік міста Льгова на північ від Суджі.

Чи захопили ЗСУ село Бердин в Курській області

Низка російських пропагандистських медіа писали, що ЗСУ могли захопити населений пункт Бердин. Зокрема, про це о 10 ранку писав Telegram-канал DONTSTOPWAR і повідомляв, що російські війська відійшли до населеного пункту Новосотницький. Пізніше Бердин і Новосотницький автори каналу назвали "сірою зоною".

Своєю чергою медіа SHOT станом на 11:38 повідомляло, що Бердин лишається під контролем ЗС РФ.

Наступ ЗСУ на в Курській області підтвердили в ОП

Голоова Офісу президента України Андрій Єрмак о 10:55 натякнув на гарні новини з Курського напрямку.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", — написав він.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також повідомляв про атаку Сил оборони в Курській області РФ.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них", — зазначив він.

Що говорять про наступ на Курщині в генштабі ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 не говорив про наступ на російські села та не уточнював локації ведення боїв. У повідомленні зазначено лише, що в області відбулося 42 боєзіткнення, 12 із яких іще тривають.

Російські пабліки повідомляють, що ЗСУ наступають також у напрямку Льгова на північ від Суджі Фото: Скриншот

Що кажуть про наступ ЗСУ в Міноборони РФ

У міністерстві оборони Росії у зведенні на 12:00 5 січня підтвердили, що ЗСУ здійснили контратаку на Курському напрямку близько 9 ранку "з метою зупинити наступ російських військ". Російське відомство повідомило, що атаку в напрямку хутора Бердин здійснила українська штурмова група в складі двох танків, інженерної машини розгородження та дванадцяти бойових броньованих машин із десантом. В Міноборони РФ запевняють, що знищили кілька одиниць української техніки, та зазначають, що бої тривають.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн продублював інформацію від Міноборони РФ і написав, що вважає "неправильним і навіть неприпустимим, коли цивільна влада коментує дії Збройних Сил і оцінює ситуацію на фронті", а також закликав мешканців не повертатися до "сірої зони".

Інших коментарів від російської влади на момент публікації матеріалу не було.

Як починався наступ ЗСУ в Курській області 2024 року

Прорив на кордоні Сумської області Сили оборони здійснили 6 серпня. Менш ніж за дві доби ЗСУ захопили 350 квадратних кілометрів території РФ.

9 серпня народний депутат Юрій Мисягін повідомив, що українські бійці захопили Суджу. 12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов заявив, що Україна контролює 28 населених пунктів. Того ж дня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердив операцію та повідомив, що Україна контролює 1000 кв. км території Росії.

Українські бійці протягом операції масово захоплювали росіян у полон, 15 серпня в СБУ Фокусу розповіли про взяття в полон 102 росіян за раз.

Активний наступ тривав до початку вересня. У зведенні за 8 вересня "Інститут вивчення війни" повідомив про російську контратаку в Кореневому, на схід від Кореневого в районі Ольгівки та на південний схід від Суджі. На початку жовтня з'явилися повідомлення про те, що КНДР відправить солдатів в Україну, а 31 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ зіткнуться в бою з військовими із КНДР на Курщині найближчими днями.

Станом на другу половину грудня під контролем українських підрозділів лишалося близько 400 квадратних кілометрів у Курській області.