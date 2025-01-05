Дрони ЗС РФ марні: ЗСУ відкрили важливий секрет для успішного прориву в Курській області (відео)
Серйозна робота засобів РЕБ на бронетехніці дозволяє українським силам вільно рухатися російською територією. Щойно дрон підлітає до БМП, він одразу втрачає сигнал і падає, підкреслюють російські воєнкори.
Новий наступ ЗСУ в кількох районах Курської області відрізняється технічними нюансами. Низка російських мілітарі-пабліків повідомляє про серйозну роботу засобів РЕБ на техніці українських сил.
"Дуже серйозна робота РЕБ українських сил, встановлених на техніці, що йшла в прорив. У таких ситуаціях як ніколи важлива буде робота FPV-дронів на оптоволокні", — пишуть пропагандисти.
На кадрах видно, як дрон підлітає до бронемашини, але буквально відразу втрачає сигнал і падає.
Про щільне накриття засобами РЕБ району атаки повідомляв і екс-радник губернатора Курської області Роман Альохін. За його словами, багато російських дронів будуть марними, але противник використовує апарати "Ланцет" і на оптоволокні.
Російські воєнкори зазначають, що зараз основний тиск зосереджено на Великосолдатському напрямку. Почалися атаки на південному заході Курської області, в районі Теткіно.
Наступ ЗСУ в Курській області: що відомо
Українська влада вдень 5 січня підтвердила початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Війська РФ були атаковані за кількома напрямками, заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Крім цього, ЗСУ під час боїв могли захопити хутір Бердін у Курській області та більшу частину села Черкаське Порічне. Українські сили заводять нові колони бронетехніки і піхоти для розширення зони контролю.