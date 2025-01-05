Дроны ВС РФ бесполезны: ВСУ открыли важный секрет для успешного прорыва в Курской области (видео)

Cерьезная работа средств РЭБ на бронетехнике позволяет украинским силам свободно двигаться по российской территории. Как только дрон подлетает к БМП, он сразу теряет сигнал и падает, подчеркивают российские военкоры.

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Новое наступление ВСУ в нескольких районах Курской области отличается техническими нюансами. Ряд российских милитари-пабликов сообщает о серьезной работе средств РЭБ на технике украинских сил.

"Очень серьезная работа РЭБ украинских сил, установленных на шедшей в прорыв технике. В таких ситуациях как никогда важна будет работа FPV-дронов на оптоволокне", — пишут пропагандисты.

На кадрах видно, как дрон подлетает к бронемашине, но буквально сразу теряет сигнал и падает.

О плотном накрытии средствами РЭБ района атаки сообщал и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин. По его словам, многие российские дроны будут бесполезны, но противник использует аппараты "Ланцет" и на оптоволокне.

Российские военкоры отмечают, что сейчас основное давление сосредоточено на Большесолдатском направлении. Начались атаки на юго-западе Курской области, в районе Теткино.

Наступление ВСУ в Курской области: что известно

Украинские власти днем 5 января подтвердили начало нового наступления ВСУ в Курской области. Войска РФ были атакованы по нескольким направлениям, заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Кроме этого, ВСУ в ходе боев могли захватить хутор Бердин в Курской области и большую часть села Черкасское Поречное. Украинские силы заводят новые колонны бронетехники и пехоты для расширения зоны контроля.