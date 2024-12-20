Під натиском північнокорейців ЗСУ використовують річку як загородження, — Forbes

За словами журналістів, окопавшись на півночі та заході від звивистої річки Псел, українці ведуть вогонь по північнокорейцях і росіянах, які намагаються наблизитися до річки, перетнути її та створити плацдарм.

Related video

Минулими вихідними північнокорейський 11-й армійський корпус вступив у бій по краях виступу площею 400 квадратних кілометрів, утримуваного українськими військами в західній частині Курської області. Про це пише Forbes.

Але довгі ряди північнокорейської піхоти, що крокували відкритими полями серед білого дня, натрапили на стіну української вогневої міці.

Усі, крім одного, штурми закінчилися кривавою поразкою, внаслідок чого загинули та були поранені близько 200 північнокорейців із загальної чисельності розгорнутих сил близько 12 000 осіб.

Штурм вдався, але став пірровою перемогою 11-го армійського корпусу, за даними однієї української аналітичної групи, зазначають автори публікації. У Плеховому, селі на південь від річки Псел на східному краю виступу, український гарнізон чисельністю 100 осіб від початку тримався проти двох хвиль приблизно зі 150 північнокорейців.

Але нападники продовжували прибувати.

Важливо

100 ліквідованих і понад 1000 поранених: Сеул оцінив втрати КНДР у Курській області

"Північнокорейські солдати пішли на штурм масово або, точніше, натовпом", — повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Український гарнізон у Плеховому зрештою відступив, коли третя хвиля північнокорейців атакувала зі сходу.

Але відступ був розрахованим, за даними Українського центру оборонних стратегій. Українські війська "не чіплялися за Плехове за всяку ціну, а відступили на північ від річки Псел".

Це створило значний природний бар'єр між об'єднаними російсько-північнокорейськими силами й основним українським підрозділом у цьому районі, 61 механізованою бригадою.

"Це змушує противника перетинати відкриту місцевість, щоб атакувати позиції, розташування яких йому невідоме, все це під ударами БПЛА та артилерії", — повідомляє CDS.

Окопавшись на півночі та заході від звивистої річки Псел, українці ведуть вогонь по північнокорейцях і росіянах, які намагалися наблизитися до річки, перетнути її та створити плацдарм після того, як Плехове впало під натиском північнокорейців.

"Десятки атак за останні кілька днів завершилися на далеких підступах до української оборони", — повідомляє CDS.

Невдалі атаки збільшили рахунок втрат Росії та КНДР, що росте. Тільки за перші вихідні бойових дій північнокорейський 11-й армійський корпус, можливо, втратив 4% своєї чисельності — темп втрат, який не може підтримуватися в довгостроковій перспективі.

Проблема для українців полягає в тому, що здача будь-якої території в Курську ризикована. Їхній виступ становить приблизно 19 км. Розважливий відступ від Плехового залишив вм'ятину глибиною у 8 км на виступі.

ЗСУ "вміло використовують тактику місцевості та маневру", — зазначали в CDS. Але на Курському виступі залишається мало місцевості та мізерний простір для маневру.

Нагадаємо, що ешелон гаубиць КНДР прибув до РФ, журналісти повідомили, як це вплине на фронт.

Також повідомлялося, що розслідувачі встановили, як РФ оформляє солдатів із КНДР: у документах зі справжнього тільки підпис.