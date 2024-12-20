По словам журналистов, окопавшись на севере и западе от извилистой реки Псел, украинцы ведут огонь по северокорейцам и россиянам, которые пытаются приблизиться к реке, пересечь ее и создать плацдарм.

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В прошлые выходные северокорейский 11-й армейский корпус вступил в бой по краям выступа площадью 400 квадратных километров, удерживаемого украинскими войсками в западной части Курской области. Об этом пишет Forbes.

Но длинные ряды северокорейской пехоты, шагающие по открытым полям средь бела дня, натолкнулись на стену украинской огневой мощи.

Все, кроме одного, штурмы закончились кровавым поражением, в результате чего погибли и были ранены около 200 северокорейцев из общей численности развернутых сил около 12 000 человек.

Штурм удался, но стал пирровой победой 11-го армейского корпуса, по данным одной украинской аналитической группы, отмечают авторы публикации. В Плехово, селе к югу от реки Псел на восточном краю выступа, украинский гарнизон численностью 100 человек изначально держался против двух волн примерно из 150 северокорейцев.

Но нападавшие продолжали прибывать.

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"Северокорейские солдаты пошли на штурм массово или, точнее, толпой", — сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Украинский гарнизон в Плехово в конце концов отступил, когда третья волна северокорейцев атаковала с востока.

Но отступление было рассчитанным, по данным Украинского центра оборонных стратегий. Украинские войска "не цеплялись за Плехово любой ценой, а отступили к северу от реки Псел".

Это создало внушительный естественный барьер между объединенными российско-северокорейскими силами и основным украинским подразделением в этом районе, 61-й механизированной бригадой.

"Это заставляет противника пересекать открытую местность, чтобы атаковать позиции, расположение которых ему неизвестно, все это под ударами БПЛА и артиллерии", — сообщает CDS.

Окопавшись на севере и западе от извилистой реки Псел, украинцы ведут огонь по северокорейцам и россиянам, которые пытались приблизиться к реке, пересечь ее и создать плацдарм после того, как Плехово пало под натиском северокорейцев.

"Десятки атак за последние несколько дней завершились на дальних подступах к украинской обороне", — сообщает CDS.

Неудавшиеся атаки увеличили растущий счет потерь России и КНДР. Только за первые выходные боевых действий северокорейский 11-й армейский корпус, возможно, потерял 4% своей численности — темп потерь, который не может поддерживаться в долгосрочной перспективе.

Проблема для украинцев заключается в том, что сдача любой территории в Курске рискованна. Их выступ составляет примерно 19 км. Расчетливое отступление от Плехово оставило вмятину глубиной в 8 км на выступе.

ВСУ "умело используют тактику местности и маневра", — отмечали в CDS. Но на Курском выступе остается мало местности и скудное пространство для маневра.

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