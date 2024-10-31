"Дні, а не місяці": Зеленський розповів, коли ЗСУ зіткнуться в бою з військовими з КНДР

За словами президента Зеленського, лідер РФ Путін намагається досягти результатів на полі бою, а тому більше кидатиме у бій військових КНДР, а не росіян через непопулярність теми мобілізації у Росії.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що повноцінний вступ у бойові дії військових КНДР відбудеться вже найближчими днями. Про це він заявив в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

За словами президента, це — "питання днів, а місяців". Він додав, що зараз відомо про близько трьох тисяч північнокорейських військових, які перебувають у підготовчому таборі, а загальна кількість буде зростати до 12 тисяч.

"Ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації", – додав президент.

За його словами, Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше солдатів з КНДР, а не росіян. Президент зазначає, що це пов'язано з тим, що тема мобілізації в самій РФ є непопулярною.

"Це б’є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати. Для Путіна Північна Корея – вихід із цієї ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується з життями своїх солдатів", — констатував глава держави.

Нагадаємо, 30 жовтня видання FT повідомило, що північнокорейські військові знаходяться в 50-ти км від кордону з Україною. За інформацією журналістів, військові належать до елітного підрозділу. Однак українські розвідники описують як недосвідчених піхотинців низького рангу.

31 жовтня видання Reuters розкрило імена трьох військових посадовців з КНДР, які займаються питаннями взаємодії з керівництвом РФ. Вони є очільникам різних військових відомств та займають високі щаблі у військовій ієрархії КНДР.