Північнокорейські військові знаходяться в 50-ти км від кордону з Україною, — ЗМІ

За інформацією журналістів, військові належать до елітного підрозділу. Однак українські розвідники описують як недосвідчених піхотинців низького рангу.

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Близько 3000 північнокорейських військових знаходяться в 50 км від українського кордону, де вони чекають наказів від російського командування. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на високопосадовців української розвідки.

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, перші військові КНДР, які прибули до Росії на початку місяця, належать до елітного 11-го армійського підрозділу легкої піхоти, який відомий як "Штормовий корпус".

Журналісти зазначають, що розгортання північнокорейських військ зміцнить 50-тисячну російську армію. Однак представники української розвідки поставили під сумнів якість і боєздатність прибулих з Північної Кореї, описуючи більшість як недосвідчених піхотинців низького рангу.

"Вони ніколи раніше не залишали свою країну… Вони ніколи не воювали в реальному бою, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни", – зазначив співрозмовник видання, український розвідник.

Північнокорейські війська лише вперше побачили різні типи безпілотників-убивць, які зараз всюди використовуються на полі бою. За даними українських офіційних осіб, росіяни можуть використати армії КНДР в якості "гарматного м'яса".

"Чи вели вони раніше окопну війну? Сумніваюся", — додав інший представник української розвідки на умовах анонімності.

Старший аналітик з питань оборони в Rand Corporation Скотт Бостон сказав, що така тактика використання північнокорейського контингенту у війні РФ проти України відштовхне Пхеньян від відправки більш якісно підготовлених бійців. Водночас експерт з питань оборони в Інституті політичних досліджень Асан у Сеулі Але Ян Ук поставив під сумнів доцільність такої стратегії з огляду на координацію, необхідну для спільних наступальних операцій з російськими підрозділами.

"Північнокорейці не зможуть розмовляти російською, дві армії матимуть дуже різну стратегічну культуру, тому координація з ними, використовуючи їх як "одноразові війська", буде дуже ризикованою та складною. Якби я був російським командиром, я б використовував [північнокорейців] для оборонних операцій, які вимагали б набагато менше часу на підготовку", — зазначив він.

Нагадаємо, 28 жовтня зазначалось, що перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту у Курській області. Також того дня стало відомо, що солдати КНДР разом з військами ЗС РФ візьмуть участь у контрнаступі в Курській області.

Наступного дня розвідка Південної Кореї оприлюднила звіт про солдатів КНДР у РФ. Там зазначалось, що північнокорейські війська, що прибувають на лінію фронту Росії та України, "не є найкращими з найкращих в армії Кім Чен Ин".