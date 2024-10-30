Северокорейские военные находятся в 50-ти км от границы с Украиной, — СМИ

По информации журналистов, военные принадлежат к элитному подразделению. Однако украинские разведчики описывают как неопытных пехотинцев низкого ранга.

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Около 3000 северокорейских военных находятся в 50 км от украинской границы, где они ждут приказов от российского командования. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, первые военные КНДР, которые прибыли в Россию в начале месяца, принадлежат к элитному 11-му армейскому подразделению легкой пехоты, которое известно как "Штормовой корпус".

Журналисты отмечают, что развертывание северокорейских войск укрепит 50-тысячную российскую армию. Однако представители украинской разведки поставили под сомнение качество и боеспособность прибывших из Северной Кореи, описывая большинство как неопытных пехотинцев низкого ранга.

"Они никогда раньше не покидали свою страну... Они никогда не воевали в реальном бою, и их опыт очень далек от реальности современной войны", — отметил собеседник издания, украинский разведчик.

Северокорейские войска лишь впервые увидели различные типы беспилотников-убийц, которые сейчас повсеместно используются на поле боя. По данным украинских официальных лиц, россияне могут использовать армии КНДР в качестве "пушечного мяса".

"Вели ли они раньше окопную войну? Сомневаюсь", — добавил другой представитель украинской разведки на условиях анонимности.

Старший аналитик по вопросам обороны в Rand Corporation Скотт Бостон сказал, что такая тактика использования северокорейского контингента в войне РФ против Украины оттолкнет Пхеньян от отправки более качественно подготовленных бойцов. В то же время эксперт по вопросам обороны в Институте политических исследований Асан в Сеуле Но Ян Ук поставил под сомнение целесообразность такой стратегии, учитывая координацию, необходимую для совместных наступательных операций с российскими подразделениями.

"Северокорейцы не смогут разговаривать по-русски, две армии будут иметь очень разную стратегическую культуру, поэтому координация с ними, используя их как "одноразовые войска", будет очень рискованной и сложной. Если бы я был российским командиром, я бы использовал [северокорейцев] для оборонительных операций, которые требовали бы гораздо меньше времени на подготовку", — отметил он.

Напомним, 28 октября отмечалось, что первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Также в тот день стало известно, что солдаты КНДР вместе с войсками ВС РФ примут участие в контрнаступлении в Курской области.

На следующий день разведка Южной Кореи обнародовала отчет о солдатах КНДР в РФ. Там отмечалось, что северокорейские войска, прибывающие на линию фронта России и Украины,"не являются лучшими из лучших в армии Ким Чен Ына"