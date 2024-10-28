Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что войска КНДР, которых будут отправлять на современную войну, за 3–6 месяцев будут обкатаны в бою.

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Северокорейские войска, прибывающие на линию фронта России и Украины, "не являются лучшими из лучших в армии Ким Чен Ына". Об этом пишет The Wall Street Journal

"Они выглядят молодыми — подростками или около 20 лет — и, вероятно, находятся на ранних этапах призыва в армию, согласно видеоматериалам и представителям разведки. Солдаты кажутся относительно невысокими и хрупкими, что отражает распространенное недоедание в обедневшей Северной Корее", — отмечает издание.

Их спецподготовка была сосредоточена на убийствах и разрушении инфраструктуры в горной Южной Корее — это не похоже на войну, разворачивающуюся вдоль украинско-российской границы. Эти солдаты, скорее всего, никогда не покидали Северную Корею. При этом КНДР использует устаревшее и изношенное обычное военное оборудование.

"Это просто наемники, пушечное мясо", — заявил о них министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

Журналисты выдвигают предположение, что таким образом Ким Чен Ын захочет оценить внутреннюю реакцию на этот шаг, а также реакцию Кремля, отправив прежде всего тех, кого он считает бесполезными.

"Они проложат путь для более опытных", — отметил бывший сотрудник министерства обороны и национальной безопасности Южной Кореи Джеймс Дж. Б. Пак.

Военные КНДР не могут в принципе быть подготовлены к ведению современной войны. Такими словами отреагировал на публикацию руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он добавил, что войска КНДР приехали, чтобы получать опыт в бою в Курской области и помогать армии РФ. Поэтому учиться у россиян они не будут.

"Безусловно, что на Западе есть заинтересованные в том, чтобы преуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать. Впрочем, это ошибочный путь. За 3–6 месяцев военные КНДР, которых будут отправлять на современную войну, будут обкатаны в бою. И это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО. Потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная "бурятами из КНДР", — отметил руководитель ЦПИ.

Напомним, 28 октября отмечалось, что первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Однако развертывание сил Северной Кореи на территории России не отражено в документах, что вызывает во вражеской армии недоразумение.

Также в тот день стало известно, что солдаты КНДР вместе с войсками ВС РФ примут участие в контрнаступлении в Курской области. Любое значительное их количество позволит России держать больше своих сил на востоке Украины.