Бойцы Ына прибывают под Курск: ВСУ уже раздали методички для разговора с пленными из КНДР

Тысячи солдат элитного подразделения Корейской народной армии начали прибывать 23 октября и их количество может достигнуть 12 тысяч человек.

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Несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область РФ. Предполагается, что они примут участие в предстоящем контрнаступлении против ВСУ, которые заняли часть области в августе. Украинские военные подготовились: в соцсетях уже появились фото разговорников, в которых на корейский переведены основные фразы вроде "сотрудничать в твоих интересах" и "брось оружие". О прибытии солдат КНДР в РФ пишет NYtimes.

Солдаты КНДР в России

Северокорейские войска еще не вступили в бой, и пока не ясно, какую роль они будут играть, заявили чиновники США и Украины, выступая на условиях анонимности для обсуждения деликатных вопросов разведки.

"Какова бы ни была их роль, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины", — отмечают инсайдеры.

В течение нескольких недель правительства Южной Кореи и Украины предупреждали, что тысячи северокорейцев тренируются вместе с российскими солдатами, а Украина называет цифру до 12 000 военнослужащих. А на этой неделе американские чиновники подтвердили, что контингент северокорейских войск был переправлен на корабле во Владивосток, крупный российский город на Тихом океане, что министр обороны Ллойд Дж. Остин назвал "очень, очень серьезной" эскалацией.

После первые северокорейские войска проделали долгий путь с Дальнего востока РФ до Курской области. И с тех пор каждый день в регион прибывают тысячи новых солдат. Высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный о передвижениях войск, сказал, что к понедельнику ожидается сбор до 5000 северокорейских солдат.

Украинцы уже подготовились. В соцсетях появились фото разговорников с фразами на украинском и на корейском, чтобы можно было общаться с солдатами из КНДР и брать их в плен. На момент публикации украинское командование официально не комментировало, действительно ли бойцам Сил обороны выдали методички для общения с пленными северокорейскими военнослужащими.

Украино-корейский разговорник Украино-корейский разговорник Украино-корейский разговорник

Примечательно, но до сих пор неясно, как будут вести себя солдаты КНДР на поле боя, будут ли они вообще сдаваться в плен и что с ними будет происходить потом. Маловероятно, что Ким Чен Ын готов менять своих бойцов, или заботиться о них.

По словам чиновников, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Они доставляются из Владивостока на борту огромных транспортных самолетов Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляются в зону боевых действий, сказал украинский чиновник.

Пока неясно, будут ли солдаты КНДР воевать непосредственно на территории Украины. В настоящее время они концентрируются только в Курской области.

Смогут ли изменить войска КНДР ситуацию на фронте

Неясно, как пополнение личного состава ВС РФ северокорейскими военными может изменить динамику на поле боя, если это вообще возможно.

Солдаты КНДР не воевали ни на одной войне с 1950-х годов. Последнее боестолкновение было еще в 1990-х, и есть вопросы о возможностях даже о спецназе Северной Кореи.

Показательные выступления солдат КНДР

Еще до того, как они выйдут на поле боя, им придется бороться с языковым барьером, незнакомой местностью и армейскими обычаями, которые могут сильно отличаться от их собственных.

Если их отправят на передовую в Курске, им придется столкнуться с закаленными в боях украинскими силами, с которыми не могу справиться даже россияне.

"Я не ожидаю, что они станут высокоэффективной боевой силой, если окажутся на фронте. Но кто-то должен умереть на поле боя, и с точки зрения россиян, конечно, лучше, если этот кто-то не будет россиянином", — написал Эмиль Кастехельми, военный эксперт из финской Black Bird Group

Однако в Белом доме самым насущным вопросом является не сам факт отправки солдат Ким Чен Ына в Россию, а что северокорейский диктатор мог получить взамен от своего российского коллеги Владимира Путина.

Владимир Путин и Ким Чен Ын Фото: KCNA

На данный момент американские официальные лица заявляют, что не увидели никаких доказательств обмена, однако есть опасения, что за свои хлопоты лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может получить некую существенную военную помощь, которая может усилить опасность, которую Северная Корея представляет для своих соседей и Соединенных Штатов.

Чиновники и эксперты утверждают, что Ким Чен Ын стремится увеличить дальность полета своих межконтинентальных баллистических ракет и продемонстрировать, что они способны поражать американские города.

24 октября нижняя палата российского парламента ратифицировала договор о взаимной обороне с Северной Кореей, который Путин подписал с Кимом в июне. Это было фиктивное голосование, но Путин использовал его, чтобы подтвердить связи Москвы с Северной Кореей и послать сигнал о том, что он привлекает союзников, которые укрепят его противостояние с Западом.

Что в Северной Корее и РФ говорят об отправке солдат в Россию

Представитель Северной Кореи в ООН во время заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности заявил о военном сотрудничестве с Россией: "Моя делегация не считает нужным комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на очернение имиджа КНДР и подрыв законных, дружеских и партнерских отношений между двумя суверенными государствами".

Это заявление прозвучало в ответ на слова украинского посла о том, что Пхеньян планирует вскоре отправить 11 тысяч регулярных войск на помощь России в военных действиях в Украине.

Однако позже президент России Владимир Путин и заместитель министра иностранных дел Северной Кореи не опровергли эти сообщения, что свидетельствует об их фактическом признании факта развертывания войск.

Путин заявил, что в четверг Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Договор подразумевает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из его участников. "Там есть статья 4", — сказал Путин. И добавил: Пхеньян "относится к нашим договоренностям серьезно". Статья 4 соглашения предусматривает, что "если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации".

"Что и как мы будем делать в рамках этой статьи, это уже наше дело", — заключил Путин, не рассказав никаких подробностей об отправке северокорейских военных в Россию и их целях.

А замглавы МИД КНДР по делам РФ Ким Чон Гю высказался в связи "с версией об отправке войск в Россию, которая распространяется в последнее время"

Заявление замглавы МИД КНДР по делам РФ Ким Чон Гю Фото: KCNA

"Я обратил внимание на версию об отправке нашей армии в Россию, которую распространяют международные СМИ в последнее время. Наше МИД не имеет непосредственного отношения к делам Министерства обороны и у нас нет необходимости отдельно подтверждать такие сведения. Если случилось такое дело, о котором шумят сейчас международные СМИ, то, по-моему, это является действием, соответствующим нормам международного права. Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые желают описать это как незаконное", — сообщил Ким Чон Гю.

Напомним, Фокус ранее писал о спецназе КНДР, который якобы будет воевать вместе с российскими солдатами.

Известно, что семьи солдат, которые отправились в Россию, были изолированы. Во-первых, чтобы избежать распространения слухов, во-вторых, чтобы обзавестись заложниками на тот случай, если солдаты КНДР вздумают дезертировать, или бунтовать.