Бійці Ина прибувають під Курськ: ЗСУ вже роздали методички для розмови з полоненими з КНДР

Тисячі солдатів елітного підрозділу Корейської народної армії почали прибувати 23 жовтня і їхня кількість може сягнути 12 тисяч осіб.

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Кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область РФ. Передбачається, що вони візьмуть участь у майбутньому контрнаступі проти ЗСУ, які зайняли частину області в серпні. Українські військові підготувалися: у соцмережах уже з'явилися фото розмовників, у яких корейською перекладено основні фрази на кшталт "співпрацювати в твоїх інтересах" і "кинь зброю". Про прибуття солдатів КНДР до РФ пише NYtimes.

Солдати КНДР у Росії

Північнокорейські війська ще не вступили в бій, і поки не зрозуміло, яку роль вони відіграватимуть, заявили чиновники США та України, виступаючи на умовах анонімності для обговорення делікатних питань розвідки.

"Яка б не була їхня роль, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії тримати більше своїх сил на сході України", — зазначають інсайдери.

Протягом кількох тижнів уряди Південної Кореї та України попереджали, що тисячі північнокорейців тренуються разом із російськими солдатами, а Україна називає цифру до 12 000 військовослужбовців. А цього тижня американські чиновники підтвердили, що контингент північнокорейських військ був переправлений на кораблі до Владивостока, великого російського міста на Тихому океані, що міністр оборони Ллойд Дж. Остін назвав "дуже, дуже серйозною" ескалацією.

Після перші північнокорейські війська пройшли довгий шлях з Далекого сходу РФ до Курської області. І відтоді щодня в регіон прибувають тисячі нових солдатів. Високопоставлений український чиновник, обізнаний про пересування військ, сказав, що до понеділка очікується збір до 5000 північнокорейських солдатів.

Українці вже підготувалися. У соцмережах з'явилися фото розмовників із фразами українською та корейською, щоб можна було спілкуватися із солдатами з КНДР і брати їх у полон. На момент публікації українське командування офіційно не коментувало, чи справді бійцям Сил оборони видали методички для спілкування з полоненими північнокорейськими військовослужбовцями.

Україно-корейський розмовник Україно-корейський розмовник Україно-корейський розмовник

Примітно, але досі незрозуміло, як поводитимуться солдати КНДР на полі бою, чи будуть вони взагалі здаватися в полон і що з ними відбуватиметься потім. Малоймовірно, що Кім Чен Ин готовий міняти своїх бійців, або піклуватися про них.

За словами чиновників, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх доставляють із Владивостока на борту величезних транспортних літаків Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій, сказав український чиновник.

Поки незрозуміло, чи будуть солдати КНДР воювати безпосередньо на території України. Наразі вони концентруються тільки в Курській області.

Чи зможуть змінити війська КНДР ситуацію на фронті

Неясно, як поповнення особового складу ЗС РФ північнокорейськими військовими може змінити динаміку на полі бою, якщо це взагалі можливо.

Солдати КНДР не воювали на жодній війні з 1950-х років. Останнє бойове зіткнення було ще в 1990-х, і є питання про можливості навіть спецназу Північної Кореї.

Показові виступи солдатів КНДР

Ще до того, як вони вийдуть на поле бою, їм доведеться боротися з мовним бар'єром, незнайомою місцевістю та армійськими звичаями, які можуть сильно відрізнятися від їхніх власних.

Якщо їх відправлять на передову в Курську, їм доведеться зіткнутися із загартованими в боях українськими силами, з якими не можу впоратися навіть росіяни.

"Я не очікую, що вони стануть високоефективною бойовою силою, якщо опиняться на фронті. Але хтось повинен померти на полі бою, і з погляду росіян, звичайно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином", — написав Еміль Кастехельмі, військовий експерт із фінської Black Bird Group

Однак у Білому домі найнагальнішим питанням є не сам факт відправки солдатів Кім Чен Ина в Росію, а що північнокорейський диктатор міг отримати натомість від свого російського колеги Володимира Путіна.

Володимир Путін і Кім Чен Ин Фото: KCNA

Наразі американські офіційні особи заявляють, що не побачили жодних доказів обміну, проте є побоювання, що за свій клопіт лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може отримати якусь суттєву військову допомогу, яка може посилити небезпеку, яку Північна Корея становить для своїх сусідів і Сполучених Штатів.

Чиновники та експерти стверджують, що Кім Чен Ин прагне збільшити дальність польоту своїх міжконтинентальних балістичних ракет і продемонструвати, що вони здатні вражати американські міста.

24 жовтня нижня палата російського парламенту ратифікувала договір про взаємну оборону з Північною Кореєю, який Путін підписав з Кімом у червні. Це було фіктивне голосування, але Путін використав його, щоб підтвердити зв'язки Москви з Північною Кореєю і послати сигнал про те, що він залучає союзників, які зміцнять його протистояння із Заходом.

Що в Північній Кореї та РФ говорять про відправлення солдатів до Росії

Представник Північної Кореї в ООН під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН з питань роззброєння та міжнародної безпеки заявив про військове співробітництво з Росією: "Моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на очорнення іміджу КНДР і підрив законних, дружніх і партнерських відносин між двома суверенними державами".

Ця заява прозвучала у відповідь на слова українського посла про те, що Пхеньян планує незабаром відправити 11 тисяч регулярних військ на допомогу Росії у військових діях в Україні.

Однак пізніше президент Росії Володимир Путін і заступник міністра закордонних справ Північної Кореї не спростували ці повідомлення, що свідчить про їхнє фактичне визнання факту розгортання військ.

Путін заявив, що в четвер Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Договір передбачає "надання взаємної допомоги в разі агресії" проти одного з його учасників. "Там є стаття 4", — сказав Путін. І додав: Пхеньян "ставиться до наших домовленостей серйозно". Стаття 4 угоди передбачає, що "якщо одна зі сторін опиниться у стані війни через збройний напад однієї або кількох держав, інша сторона негайно надасть їй військову допомогу всіма наявними у неї засобами відповідно до ст. 51 Статуту ООН і законів КНДР і Російської Федерації".

"Що і як ми будемо робити в рамках цієї статті, це вже наша справа", — підсумував Путін, не розповівши жодних подробиць про відправлення північнокорейських військових до Росії та їхні цілі.

А заступник голови МЗС КНДР у справах РФ Кім Чон Гю висловився у зв'язку "з версією про відправлення військ до Росії, яка поширюється останнім часом"

Заява заступника голови МЗС КНДР у справах РФ Кім Чон Гю Фото: KCNA

"Я звернув увагу на версію про відправку нашої армії в Росію, яку поширюють міжнародні ЗМІ останнім часом. Наше МЗС не має безпосереднього відношення до справ Міністерства оборони і в нас немає необхідності окремо підтверджувати такі відомості. Якщо трапилася така справа, про яку галасують зараз міжнародні ЗМІ, то, по-моєму, це є дією, яка відповідає нормам міжнародного права. Думаю, що очевидно існують такі сили, які бажають описати це як незаконне", — повідомив Кім Чон Гю.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про спецназ КНДР, який нібито воюватиме разом із російськими солдатами.

Відомо, що сім'ї солдатів, які вирушили в Росію, були ізольовані. По-перше, щоб уникнути поширення чуток, по-друге, щоб обзавестися заручниками на той випадок, якщо солдати КНДР надумають дезертирувати, або бунтувати.