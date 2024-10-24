Режим Ина бере в заручники сім'ї відправлених до Росії солдатів, — Reuters

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що сім'ї військових ізолюють, щоб припинити чутки. Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов не відкидав, що родичів бійців КНДР можуть стратити, якщо ситуація на фронті буде не на користь Кремля.

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Північна Корея відправила вже близько 3000 своїх солдатів для проходження військової підготовки в Росії. Там їх вчать керувати дронами, а на батьківщині тим часом режим Кім Чен Ина ізолює їхні сім'ї. Про це повідомляє Reuters.

Солдати КНДР у Росії

Директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS) Чо Те Ен на закритому засіданні парламенту розповів, що ще 1500 солдатів прибули з КНДР у Росію — на додачу до колишніх 1500, яких, як днями повідомляла NIS, доправили туди з 8 по 13 жовтня. Про це журналістам повідомили два депутати. За словами одного з них, розвідка виявила, що у вересні та жовтні війська проходили підготовку в Північній Кореї, а "тепер, схоже, розосереджені на численних тренувальних базах у Росії й адаптуються до місцевих умов". На український фронт їх поки що не відправляли, сказав Чо парламентаріям, додавши, що, за оцінками NIS, до грудня в Росію прибуде загалом близько 10 000 північнокорейських солдатів.

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу підтвердив факт їхнього відправлення в Росію. У Москві та Пхеньяні відправку солдатів із КНДР до Росії заперечують.

У самій КНДР, за даними NIS, влада зберігає мовчання. Відправлення солдатів не обговорюється і офіційно про нього не повідомляли. Але сім'ї відряджених до Росії солдатів почали звозити в спеціальні місця, оскільки чутки почали поширюватися серед місцевих жителів.

"Є ознаки того, що влада перемістила та ізолювала сім'ї військовослужбовців у певному місці, щоб контролювати їх і на корені припинити чутки", — сказав депутат Лі Сон Квон.

За його словами, NIS повідомила, що в Росії найняли "багато перекладачів" для північнокорейських солдатів; на базах їх навчають використання сучасної військової техніки, такої як безпілотники. "За оцінкою російських інструкторів, північнокорейські військові володіють чудовими фізичними даними та моральним духом, але не мають уявлення про сучасні методи ведення війни, такі як атаки безпілотників. Тому в разі їхнього відправлення на передову може бути багато жертв", — зазначив інсайдер.

Спецназ КНДР Фото: KCNA

Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вважає, що якщо солдатів КНДР усе-таки відправлять воювати з українцями, то це буде продовженням військової співпраці Володимира Путіна і Кім Чен Ина. Північнокорейська диктатура вже є великим постачальником зброї в Росію. Поставки, що почалися ще наприкінці 2022 року, сягнули 2,8 млн снарядів на рік, що лише на 100 000 менше від річного виробництва самої Росії у 2,9 млн снарядів. З кінця 2023 року Північна Корея також передала низку балістичних ракет, пускові системи яких обслуговуються північнокорейськими розрахунками. Оскільки ці ракети здебільшого витягуються зі старих запасів, їхні бойові характеристики були нестабільними. Вони регулярно пролітають повз військові цілі, щоб сіяти хаос в українських містах і селищах.

Що КНДР отримує за своїх солдатів від Росії

Але Буданов зазначає, що Північна Корея не жертвує своїх людей або зброю з благодійності. Розширена співпраця випливає з договору про взаємодопомогу, підписаного Володимиром Путіним і Кімом у Пхеньяні в червні 2024 року. Буданов описує секретні положення угоди як послугу за послугу: російську готівку і ноу-хау в обмін на корейців і ракети. Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції і "зміцнювати" її ядерний потенціал. Зокрема, за його словами, вона передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Однак немає жодних незалежних підтверджень цієї заяви.

Джон Форман, який приділяв пильну увагу Північній Кореї у своїй ролі британського військового аташе в Росії у 2019-2022 роках, інтерпретує останні події як ознаку розпачу Росії, відображення того, наскільки самопроголошена "друга армія світу" пала як стратегічна сила. "Росія раніше дивилася на Північну Корею зверхньо, як на пігмейську державу", — каже він.

Той факт, що родичі солдатів КНДР фактично перебувають у заручниках у Кім Чен Ина, зазначав і Буданов. На його думку, їх можуть стратити, якщо справи на фронті підуть погано, зазначив Буданов: "Вони вирішують деякі проблеми, які є у росіян. Це привід для занепокоєння".

Солдати КНДР у Росії Фото: Spravdi

За словами Буданова, контингент із 2600 осіб має бути днями перекинутий у Курську область.

Федір Тертицький, фахівець з Північної Кореї з Університету Кукмін у Сеулі, навпаки, вважає, що ідеологія зіграє з північнокорейськими солдатами злий жарт. Вони ніколи не бували за кордоном і провели все життя всередині інформаційної бульбашки, під жорстким ідеологічним контролем. "Це дуже ризиковано для Північної Кореї. Кіму буде важко мотивувати своїх людей воювати в далекій країні, не знаючи, навіщо вони воюють", тому багато хто може скласти зброю або здатися, вважає Тертицький.

Нагадаємо, адміністрація президента США поки що не знає, навіщо війська Північної Кореї вирушили в Росію і чи справді їх залучать до бойових дій проти Сил оборони України. Але у Вашингтоні вважають, що військові КНДР у разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російські.