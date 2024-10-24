Режим Ына берет в заложники семьи отправленных в Россию солдат, — Reuters

Разведка Южной Кореи сообщает, что семьи военных изолируют, чтобы пресечь слухи. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов не исключал, что родственников бойцов КНДР могут казнить, если ситуация на фронте будет не в пользу Кремля.

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Северная Корея отправила уже около 3000 своих солдат для прохождения военной подготовки в России. Там их учат управляться с дронами, а на родине тем временем режим Ким Чен Ына изолирует их семьи. Об этом сообщает Reuters.

Солдаты КНДР в России

Директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) Чо Тэ Ен на закрытом заседании парламента рассказал, что еще 1500 солдат прибыли из КНДР в Россию — в дополнение к прежним 1500, которые, как на днях сообщала NIS, были доставлены туда с 8 по 13 октября. Об этом журналистам сообщили два депутата. По словам одного из них, разведка выявила, что в сентябре и октябре войска проходили подготовку в Северной Корее, а "теперь, похоже, рассредоточены по многочисленным тренировочным базам в России и адаптируются к местным условиям". На украинский фронт их пока не отправляли, сказал Чо парламентариям, добавив, что, по оценкам NIS, к декабрю в Россию прибудет в общей сложности около 10 000 северокорейских солдат.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду подтвердил факт их отправки в Россию. В Москве и Пхеньяне отправку солдат из КНДР в Россию отрицают.

В самой КНДР, по данным NIS, власти хранят молчание. Отправка солдат не обсуждается и официально о ней не сообщали. Но семьи откомандированных в Россию солдат начали свозить в специальные места, поскольку слухи стали распространяться среди местных жителей.

"Есть признаки того, что власти переместили и изолировали семьи военнослужащих в определенном месте, чтобы контролировать их и на корню пресечь слухи", — сказал депутат Ли Сон Квон.

По его словам, NIS сообщила, что в России наняли "много переводчиков" для северокорейских солдат; на базах их обучают использованию современной военной техники, такой как беспилотники. "По оценке российских инструкторов, северокорейские военные обладают прекрасными физическими данными и моральным духом, но не имеют представления о современных методах ведения войны, таких как атаки беспилотников. Поэтому в случае их отправки на передовую может быть много жертв", — отметил инсайдер.

Спецназ КНДР Фото: KCNA

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, считает, что если солдат КНДР все-таки отправят воевать с украинцами, то это будет продолжением военного сотрудничества Владимира Путина и Ким Чен Ына. Северокорейская диктатура уже является крупным поставщиком оружия в Россию. Поставки, начавшиеся еще в конце 2022 года, достигли 2,8 млн снарядов в год, что всего на 100 000 меньше годового производства самой России в 2,9 млн снарядов. С конца 2023 года Северная Корея также передала ряд баллистических ракет, пусковые системы которых обслуживаются северокорейскими расчетами. Поскольку эти ракеты в основном извлекаются из старых запасов, их боевые характеристики были нестабильными. Они регулярно пролетают мимо военных целей, чтобы сеять хаос в украинских городах и поселках.

Что КНДР получает за своих солдат от России

Но Буданов отмечает, что Северная Корея не жертвует своих людей или оружие из благотворительности. Расширенное сотрудничество вытекает из договора о взаимопомощи, подписанного Владимиром Путиным и Кимом в Пхеньяне в июне 2024 года. Буданов описывает секретные положения соглашения как услугу за услугу: российские наличные и ноу-хау в обмен на корейцев и ракеты. Россия помогает Северной Корее обходить санкции и "укреплять" ее ядерный потенциал. В частности, по его словам, она передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. Однако нет никаких независимых подтверждений этого заявления.

Джон Форман, который уделял пристальное внимание Северной Корее в своей роли британского военного атташе в России в 2019–2022 годах, интерпретирует последние события как признак отчаяния России, отражение того, насколько самопровозглашенная "вторая армия мира" пала как стратегическая сила. "Россия раньше смотрела на Северную Корею свысока, как на пигмейское государство", — говорит он.

Тот факт, что родственники солдат КНДР фактически находятся в заложниках у Ким Чен Ына, отмечал и Буданов. По его мнению, их когут казнить, если дела на фронте пойдут плохо, отметил Буданов: "Они решают некоторые проблемы, которые есть у русских. Это повод для беспокойства".

Солдаты КНДР в России Фото: Spravdi

По словам Буданова, контингент из 2600 человек должен быть на днях переброшен в Курскую область.

Федор Тертицкий, специалист по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле, наоборот, считает, что идеология сыграет с северокорейскими солдатами злую шутку. Они никогда не бывали за границей и провели всю жизнь внутри информационного пузыря, под жестким идеологическим контролем. "Это очень рискованно для Северной Кореи. Киму будет трудно мотивировать своих людей воевать в далекой стране, не зная, зачем они воюют", поэтому многие могут сложить оружие или сдаться, считает Тертицкий.

Напомним, администрация президента США пока не знает, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли их привлекут к боевым действиям против Сил обороны Украины. Но в Вашингтоне считают, что военные КНДР в случае участия в войне против Украины станут законными целями так же, как и российские.