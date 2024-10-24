У Байдена назвали законными целями солдат КНДР, которые будут воевать против Украины

Администрация президента США пока не знает, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли их привлекут к боевым действиям против Сил обороны Украины. На заявление Белого дома уже отреагировали в СНБО.

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В Вашингтоне считают, что военные КНДР в случае участия в войне против Украины станут законными целями так же, как и российские. Об этом сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, сейчас США не имеют точных данных о том, зачем войска Северной Кореи отправились в Россию и действительно ли они будут привлечены к боевым действиям против украинских сил.

"Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они — законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских", — сказал он.

Джон Кирби отметил, что в случае, если северокорейские войска будут воевать против Украины, возможность ранения или гибели военных из КНДР вполне реальна.

В СНБО отреагировали на такие заявления Белого дома, намекнув, что солдаты КНДР являются также военными целями для западного оружия.

"Спасибо. Для Западного оружия тоже, верно?" — написал в своем телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, что 23 октября в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки впервые официально подтвердили, что солдаты из Северной Кореи прибыли в Россию. Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин отметил, что пока точно неизвестно, чем солдаты занимаются в РФ.