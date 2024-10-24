У Байдена назвали законними цілями солдатів КНДР, які воюватимуть проти України

Адміністрація президента США наразі не знає, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи справді їх залучать до бойових дій проти Сил оборони України. На заяву Білого дому вже відреагували в РНБО.

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У Вашингтоні вважають, що військові КНДР у разі участі у війні проти України стануть законними цілями так само, як і російські. Про це сказав на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, зараз США не мають точних даних про те, навіщо війська Північної Кореї вирушили до Росії та чи справді вони будуть залучені до бойових дій проти українських сил.

"Якщо вони справді братимуть участь у війні проти України, вони – законні цілі, законні військові цілі. І українські військові захищатимуться від північнокорейських військових в той же спосіб, у який вони захищаються від російських", – сказав він.

Джон Кірбі зауважив, що у випадку, якщо північнокорейські війська воюватимуть проти України, можливість поранення чи загибелі військових із КНДР цілком реальна.

У РНБО відреагували на такі заяви Білого дому, натякнувши, що солдати КНДР є також військовими цілями для західної зброї.

"Дякуємо. Для Західної зброї теж, вірно?" — написав в своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що 23 жовтня у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вперше офіційно підтвердили, що солдати з Північної Кореї прибули до Росії. Очільник оборонного відомства США Ллойд Остін зазначив, що наразі достеменно невідомо, чим солдати займаються у РФ.