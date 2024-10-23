"Є докази": у Пентагоні вперше підтвердили прибуття військ КНДР до Росії

У Пентагоні наразі не змогли прокоментувати мету перебування північнокорейських солдатів в Росії, але заявили, що "розбирають" ситуацію.

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У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вперше офіційно підтвердили, що солдати з Північної Кореї прибули до Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойд Остіна.

Він заявив, що є докази того, що війська КНДР перебувають на території Росії, і наразі невідомо, що вони там будуть робити.

"Є докази того, що в Росії є війська КНДР", — сказав він.

Водночас очільник оборонного відомства США Ллойд Остін зазначив, що наразі достеменно невідомо, чим солдати займаються у РФ.

"Що саме вони роблять? Залишилося побачити. Це речі, які ми повинні розібрати", — сказав Остін журналістам.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив про прибуття 23 жовтня перших північнокорейських військових у Курську область. Конкретні завдання, які виконуватимуть війська КНДР, поки що до кінця не зрозумілі, однак імовірно, що їх залучать до захисту ключових об'єктів і зміцнення оборони на Курському напрямку.

Раніше сестра глави КНДР Кім Чен Ина, завідувачка відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками, вирощеними США".