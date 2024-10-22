На 5 із 10: як на Заході оцінюють таємничий спецназ КНДР (фото, відео)

Востаннє північнокорейський спецназ проводив операції близько 50 років тому. І про нього відомо лише те, що бійці періодично проводять шоу для Кім Чен Ина.

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Близько 12 000 північнокорейських солдатів готуються приєднатися до російської армії на полі бою. Про це повідомила розвідка Південної Кореї, нагадав президент України Володимир Зеленський і підтвердили ролики, зняті на Далекому Сході РФ. У КНДР заперечують, що відправили солдатів до Росії. А військові експерти по всьому світу тим часом намагаються з'ясувати, чого очікувати від таємничого північнокорейського спецназу. Про це пише Adevarul.

Зимове тренування спецназу КНДР

Повідомляється, що близько 1500 солдатів північнокорейського спецназу були перекинуті в російське портове місто Владивосток, подальше їх розгортання очікується в найближчому майбутньому.

Солдати КНДР у Росії

Сили спеціальних операцій Північної Кореї (FOS) є одними з найсекретніших підрозділів такого роду у світі і загадкою для західних держав. Вважається, що вони лояльні і добре навчені, але їм не вистачає сучасної військової техніки. До того ж востаннє в реальному бою бійці спецпідрозділу брали участь років 30 тому, а операції проводили ще в 1960-х.

Попри запеклу лояльність до Пхеньяну, незрозуміло, яку роль відіграватиме таємничий спецназ КНДР, наприклад, на східному фронті України і який, звісно, не є ареною для таємних місій.

Що відомо про спецназ КНДР

Сили спеціальних операцій Північної Кореї з'явилися приблизно 1968 року. Відомі вони тільки за кількома операціями. На відміну від британської елітної SAS або ізраїльської секретної служби Моссад, про північнокорейські розвідувальні операції невідомо нічого. Однак деякі спецпризначенці взяли участь у рідкісному публічному заході 2017 року, під час якого марширували строєм разом із солдатами регулярної армії. На кадрах, що транслювалися по державному телебаченню Північної Кореї, військовослужбовці були одягнені в новеньку військову форму. Державні ЗМІ також повідомили, що у них є нові гвинтівки, оснащені підствольним гранатометом, і шоломи з окулярами нічного бачення.

Спецназ КНДР на параді Фото: KCNA

Також з'являються відео того, як Кім Чен Ин спостерігає за екстремальними тренуваннями спецназу, коли бійці пробивають головою бетонні блоки, лежать на битому склі та гнуть металеві прути своїм тілом.

Фото: KCNA

Кім Чен Ин на навчальній базі спецназу Фото: KCNA

11-й корпус спецпризначенців КНДР, який відправляє війська в Росію, є елітним підрозділом Сил спеціальних операцій, також відомим як "Штурмовий корпус".

Підпорядковані Штурмовому корпусу підрозділи включають 10 бригад, зокрема легку піхотну бригаду "Блискавка", десантно-наземну бригаду "Грім" і снайперську бригаду "Громовержець". Загальна чисельність сил оцінюється від 40 000 до 80 000 осіб. Загалом у військах спецназу близько 200 тисяч осіб.

Передбачувана чисельність цих сил спеціального призначення є незвичною порівняно з іншими міжнародними підрозділами спеціального призначення. Наприклад, вважається, що британська SAS одночасно має лише 500 діючих солдатів, тоді як американські сили "Дельта" (підрозділ, якому доручено проводити контртерористичні операції, рятувати заручників і виконувати спеціальні розвідувальні місії — ред.) налічуватимуть близько 2000 членів.

Спецназ КНДР на параді Фото: KCNA

У доповіді Максвелла Гольдштейна, аналітика лондонської консалтингової компанії Gray Dynamics, бійців північнокорейського спецназу описують як таких, що прагнуть стати "просунуто навченими військами, оснащеними найкращим доступним обладнанням для виконання місій".

У звіті Розвідувального управління Міністерства оборони США за 2021 рік сили FOS Північної Кореї описуються як висококваліфіковані, високомотивовані й оснащені найкращим обладнанням, доступним такій ізольованій державі, як Північна Корея. Але скоріше за все у них немає сучасних засобів зв'язку, а форма разюче нагадує військову форму спецпризначенців Південної Кореї, відомого, як "Чорні берети".

Ахмед Хассан, генеральний директор Gray Dynamics, наголосив, що ці сили були позначені як "спеціальні" за стандартами північнокорейських збройних сил, а не за критеріями НАТО або російського спецназу.

Спецназ КНДР на параді Фото: KCNA

"Якби був рейтинг від одного до десяти, де один — простий солдат, а 10 — це, наприклад, Delta Force або SAS, то північнокорейські сили були б на рівні 5", — пояснив Хасан.

За його словами, у Північної Кореї немає аналогічних критеріїв того, що являють собою спеціальні операції, таких як стандарти НАТО.

"Північнокорейською мовою це скоріше означає просто щось більше, ніж звичайний солдат", — зазначив Хасан.

Відомі операції спецназу КНДР

Так, 21 січня 1968 року група з 31 спецпризначенця КНДР загону № 124, одягнених у форму ЗС Південної Кореї, скоїла напад на резиденцію президента Південної Кореї Чонваде (Блакитний дім). Під час бою з поліцією загинуло шестеро спецпризначенців, інших ловили до 3 лютого. Під час операції було вбито ще 22 спецпризначенців із КНДР, один — узятий у полон, двом вдалося прорватися назад на територію КНДР.

Того ж року 120 бійців спецназу КНДР висадилися на узбережжі Південної Кореї в районі Ульчин-Самчхок. Метою операції було створення партизанських загонів на території Південної Кореї. Операція з їх ліквідації тривала два місяці. 113 спецпризначенців було вбито і 7 було взято в полон.

Періодично на кордоні КНДР і Південної Кореї відбувалися короткі сутички, але без особливих наслідків.

Востаннє в Південній Кореї стикалися зі спецназом із Північної Кореї 1996 року, коли підводний човен КНДР сів на мілину в Японському морі. Екіпаж і спецпризначенці намагалися піти суходолом, зав'язався бій із прикордонниками, після чого 13 спецпризначенців загинули, 11 наклали на себе руки, а один прорвався в КНДР через Демілітаризовану зону.

Реакція Пекіна на відправлення північнокорейських солдатів

Пекін, який розглядає Північну Корею як буферну зону між собою і союзною США Південною Кореєю, історично виступав проти будь-яких рішень Пхеньяну, що розглядаються як ризиковані або такі, що дестабілізують зовнішні справи Китаю, особливо його торговельні відносини із Заходом.

"Якщо Китай скаже "ні", розгортання військ не відбудеться", — зазначає військовий аналітик Ян Гарнер. На його думку, Росія мало що може запропонувати Кім Чен Ину порівняно з тим, що пропонує Китай, тому, якщо Пекін загальмує цей план, то ці війська можуть ніколи не потрапити на фронт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, якою може бути реакція іноземних партнерів на залучення військових КНДР у російсько-українську війну.