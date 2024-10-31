Хакер, розвідник і таємничий генерал: хто з КНДР приїхав до Росії воювати з Україною

Щонайменше троє високопоставлених корейських військових прибули в Курську область із Пхеньяна, щоб налагодити комунікацію з росіянами.

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Новини про те, що солдати з Північної Кореї прибули до Росії, щоб воювати на території України, з'явилися давно. Але тепер були ідентифіковані троє північнокорейських генералів, які супроводжують тисячі військовослужбовців Корейської народної армії. І кожного з них добре вивчили південнокорейські розвідники. Про це повідомляє Reuters.

У заяві Раді Безпеки ООН у середу делегація України заявила, що ці три генерали входять до низки щонайменше 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії.

У заяві йдеться про те, що північнокорейські війська планується сформувати щонайменше з п'яти формувань чисельністю 2000-3000 солдатів у кожному та інтегрувати в російські підрозділи, щоб приховати їхню присутність.

Росія не заперечує участі північнокорейських військ у війні, яку вона веде в Україні з лютого 2022 року.

Після початкового заперечення Північна Корея також стала відстоювати ідею розміщення військ, вважаючи її такою, що відповідає міжнародному праву.

На тому ж засіданні Ради Безпеки російський спецпредставник Василь Небензя заявив, що військова взаємодія Росії з Північною Кореєю не порушує міжнародне право і що Москва має право звертатися по допомогу до своїх партнерів.

Україна ідентифікувала генерал-полковника Кім Йон Бока, старшого генерала, командувача військами спеціального призначення, включно з XI корпусом, також відомим як "Штормовий корпус", якого, за даними південнокорейської розвідки, було відправлено в Росію.

Генерал Кім Йон Бок Фото: KCNA

Майкл Медден, експерт з лідерства Північної Кореї з американського Центру Стімсона, сказав, що роль Кіма, мабуть, ширша: він керує Бюро з керівництва підготовкою легкої піхоти КНА, до якого входять XI корпус і підрозділи легкої піхоти, розгорнуті в підрозділах корпусу КНА та приряджені до спеціальних місій Головного розвідувального управління, яке є головним шпигунським агентством Північної Кореї.

Цього року Кім Йон Бок взяв участь у семи заходах із північнокорейським лідером Кім Чен Ином, включно з навчаннями спецназу.

"Це масштабне і майже безпрецедентне розгортання для Корейської народної армії. У зв'язку з цим існує низка адміністративних і сполучних завдань, тому Кім Чен Ин направив Кім Йон Бока як довірену особу, яка ухвалює рішення", — сказав Медден, який вважає, що генерал перебуває в Росії як представник Кім Чен Ина.

Медден додав, що Кім Йон Бок зрештою може передати командування підлеглому офіцеру КНА у званні старшого полковника або генерал-майора.

Серед інших вищих офіцерів, виявлених Україною, — генерал-полковник Рі Чан Хо, заступник начальника Генерального штабу, начальник Головного розвідувального управління, і генерал-майор Сін Кум Чхоль, начальник Головного оперативного управління.

Будучи головою головної розвідувальної служби Північної Кореї приблизно з 2022 року, Рі потрапив під санкції Південної Кореї, яка звинуватила його в організації великих кібератак з метою крадіжки технологій та іноземної валюти.

Як і Кім Йон Бок, Лі також супроводжував лідера Кім Чен Ина на незвично великій кількості заходів цього року, включно з інспекцією військово-морської бази на східному узбережжі.

Медден повідомив, що подальша кар'єра Сіна незрозуміла, але, з огляду на його однозірковий ранг, він, найімовірніше, візьме на себе командування північнокорейськими військами в Росії після того, як Кім Йон Бок і Лі Чан Хо повернуться до Пхеньяну.

Крім КНДР в Україну можуть також відправити своїх солдатів і інші союзники Росії. А саме: Сирія, Іран та Китай. Про це заявив колишній чиновник Державного департаменту США Девід Тафурі.