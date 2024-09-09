Росіяни контратакують у Курській області: ЗСУ наступали біля Кореневого і Вишнівки, — OSINT (карта)

За словами аналітиків, російські війська провели контратаки в Кореневому, на схід від Кореневого в районі Ольгівки та на південний схід від Суджі, в районі Черкаської Конопельки.

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Російські війська провели контратаки в Курській області на тлі українських наступальних операцій 8 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 8 вересня.

За деякими даними, 7 і 8 вересня ЗСУ продовжували атакувати на південний захід від Кореневого в районі сіл Снагість і Вишнівки, на північний захід від Суджі, в районі Малої Локні, на північ від Суджі, в районі Мар'ївки, на північний схід від Суджі, в районі Мартинівки, і на південний схід від Суджі, в районі Черкаської Конопельки.

Повідомляють, що російські війська провели контратаки в Кореневому, на схід від Кореневого в районі Ольгівки та на південний схід від Суджі, в районі Черкаської Конопельки.

У російських джерелах стверджують, що ЗС РФ відновили втрачені позиції на південь і схід від Кореневого, в районі Штепухівки і Малої Локні. Один із російських провоєнних блогерів заявив, що Погребки перебувають у так званій "сірій зоні". Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 8 вересня, що російське військове командування перекидає повітряно-десантний полк і розвідувальний батальйон 106-ї дивізії ПДВ із Сіверського і Краматорського напрямків і щонайменше один самохідно-артилерійський дивізіон 20-ї мотострілецької дивізії з Курахівського напрямку в Курську область.

Карта DeepState: Курська область

Повідомляється, що українські сили продовжують атакувати російські наземні лінії постачання в ближньому тилу Курської області. Українське джерело опублікувало 8 вересня кадри того, як ЗСУ знищують міст через річку Сейм на північ від Карижа, Глушківський район.

Карта DeepState: ЗСУ в Курській області

Нагадаємо, що РФ атакувала авіаракетами й "шахедами" чотири області України. ППО працювала в чотирьох областях. Вдалося знищити дві ракети Х-59/69 і шість "Шахедів".

Також повідомлялося, що війська РФ просунулися в Торецьку, Неліпівці, Сухій Балці. За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ провели контратаки в Нью-Йорку.